(VIDEO) SKUPLJALA MEDALJE, BILA U ZATVORU: Nekada slavna gimnastičarka danas snima porniće!

Zanimljiv je životni put nizozemske gimnastičarke Verona van de Leur (32). Naime, nakon što je završila svoju gimnastičarsku karijeru, Verona se bacila u svijet pornića.

Nizozemka je 2002. godine osvojila je pet medalja na Euru, a te je godine osvojila i zlato na SP-u na parteru.

Proglašena je sportašicom godine u Nizozemskoj i bila je potpuni hit. No, život ju je odveo u drugom smjeru, u zatvor, pa do web-cam djevojke pa sve do pornofilmova.

Umirovila se s 23 godine, više nije nalazila motivacije i sukobila se s trenerom i Savezom, a kaos je nastao kada su je 2003. godine uvrstili među rezerve za SP. Te se godine nizozemske gimnastičarke nisu plasirale na SP, a Verona je napustila trenera i otišla kud Rusa Borisa Orlova.

Nakon toga osvojila je domaće prvenstvo i umirovila se. No, onda je nakon tri godine završila u zatvoru zbog ucjenjivanja starijeg bračnog para. U zatvoru je bila više od 70 dana i po izlasku se bacila u svijet pornofilmova. Bila je web-cam djevojka, a potom je i snimala porniće, a danas ih producira.