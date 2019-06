(VIDEO) PROCURILA ŠOKANTNA SNIMKA! Pogledajte tučnjavu između Neymara i djevojke koja ga optužuje za silovanje

Procurila je snimka koja prikazuje kako manekenka Najila Trindade Mendes de Souza u hotelskoj sobi udara Neymara rukama, a on joj uzvraća nogama. Riječ je o djevojci koja ga je optužila za silovanje, odnosno čije je on obnažene fotografije objavio na društvenim mrežama.

Najila je optužila Neymara za silovanje tijekom njihova susreta 15. svibnja u Parizu, a snimka koja je procurila pokazuje njihov drugi sastanak na kojem su se fizički obračunali. Kamera pokazuje samo donji dio kreveta na koji su odmah po ulasku u sobu legli Neymar i djevojka.

U prvom dijelu snimke nitko se od aktera ne vidi, ali čuje se kako razgovaraju, nakon 30 sekundi snimke Neymar pita: “Pa kako”?

Nekoliko sekundi kasnije Neymar koji leži na krevetu opet postavlja isto pitanje, a potom Najila legne na njega i u 39. sekundi snimke čuje se šamar ili udarac.

Neymar potom govori: “Ne, ne, ne, udaraj me, ne”. Najila mu potom odgovara: “Ne? Ti ćeš onda mene udariti? Hoćeš li me udariti”?

Potom još razgovaraju, a u 54. sekundi Najila ustaje i stoji ispred kreveta. Neymar potom opet ustaje s mobitelom u ruci te ponovo liježe na krevet. Nekoliko sekundi kasnije Najila se baca na krevet i dva puta udara Neymara te baca predmet na njega uz riječi: “Ali ja ću te udariti, znaš zašto ću te udariti, znaš zašto? Jučer si me udario i ostavio ovdje samu”.

Neymar se od njezina napada branio nogama iz ležećeg položaja.

Ovo je skraćena snimka situacije:

The girl that accused Neymar of raping her is a psychopath pic.twitter.com/wdwN1Ov3L6

— mx (@LeooMessi10i) 6 June 2019