(VIDEO) PROCURILA GROZOMORNA PREPISKA NEYMARA I STARLETE! ‘Tražila si još, modrice su tvoja krivnja’

Brazilski nogometni superstar Neymar, dao je iskaz u policijskoj stanici u Rio de Janeiru vezan uz slučaj s objavljivanjem privatnih poruka i fotografija brazilske manekenke Najile Trindande, koja ga je optužila za silovanje.

Nogometaš PSG-a pokušao se na taj način obraniti od teških optužbi Najile, koja je tvrdila da ju je silovao. Međutim, Neymar nije imao pravo objaviti privatne fotografije i videozapise i prema brazilskom zakonu može dobiti i pet godina zatvora.

“To je bila čista iznuda, mora se braniti, zato je objavio njezine poruke. Optužen je za silovanje, a to je zločin koji nije počinio. Jednostavno nije imao izbora. Radije je počinio internetski zločin nego da sluša optužbe o silovanju. Morao je brzo reagirati, bolje je što je odmah rekao istinu, da svi vide što se dogodilo. Ta djevojka je očajno tražila drugi sastanak s njim. Otišao je s njom u hotel i ostao je tamo samo 10 minuta”, rekao je Neymarov otac.

U međuvremenu je procurila snimka na kojoj se vidi kako Najila udara Nemyra tijekom svađe, te kako ju on udara nogom.

Leaked footage of Neymar getting hit by the woman that accused him of raping her. This is absolutely shocking.😵😵 pic.twitter.com/GvGVYVGpZk — IBRAHIN Islaash⚽️ (@kajnii) June 7, 2019

A sada je brazilska televizija Globo objavila poruke razmjene Neymara s manekenkom na dan kada se napad navodno dogodio kao i dan nakon toga.

PRVI DAN

Najila: Idem spavati, ok? Ne dolaziš, igraš se sa mnom, ostavio si me ovdje da čekam. Mogao si reći da nećeš doći.

Neymar: Tu sam za 15 minuta. Dolazim. Odijevao sam se hahaha

Najila: Pa nije baš da ideš na vjenčanje

Neymar: Hahahaha hvala Bogu, ne

Najila: Mobitel mi je prazan, ne znam gdje mi je punjač. Čekam te u sobi 203.

DRUGI DAN

Neymar: Unatoč tome što si mi napravila, želim ti dobro. Javi se ako bilo što trebaš.

Najila: Samo želim ići kući. To je sve.

Neymar: Ok

Najila: Poslala fotografiju na kojoj se vide modrice na stražnjici

Neymar: Tužni i emotikon koji širi ruke

Najila: Morala sam zbog toga nositi najlonke. Sjećaš se što se dogodilo jučer?

Neymar: Naravno.

Najila: Možeš me blokirati. Nestat ću. Prekinut ću ovo s*anje. Ne mogu čak ni objasniti.

Neymar: Opusti se, samo nastavi dalje i sve će biti dobro

Najila: Ako mi sutra možeš srediti let, molim te javi mi.

Neymar: U redu, hoću.

Najila: Dečko s kojim sam se našla danas nije onaj isti od jučer. To je Neymar u kojeg sam se zaljubila.

Neymar: Ne poznaješ me dobro. Normalan sam.

Najila: Svi smo.

Neymar: Jučer se sve dogodilo brzo, nismo imali vremena razgovarati. Danas možemo pričati.

Najila: Da, može biti. Bila sam uzbuđena što ću te upoznati… Jučer je sve bilo prebrzo… A onda sam jutros vidjela ove modrice. Jedva da smo išta pričali prošlu noć. Bio si uznemiren… danas si puno mirniji. Jučer sam ja bila mirna, a sada sam nervozna… kao da nismo bili na istom mjestu, šteta što je sve otišlo u pogrešnom smjeru.

Neymar: Ali modrice su i tvoja krivnja hahah tražila si još (emotikon koji širi ruke)

Neymar odgovara na dio “kao da nismo bili na istom mjestu”: Da, nažalost.

Neymar odgovara na dio “šteta što je sve otišlo u pogrešnom smjeru”: Ne, ništa nije pogrešno. Upoznali smo se i bilo nam je lijepo… Vidim da si zanimljiva osoba. Nažalost je današnja epizoda (svađa) malo sve pokvarila. Ali meni je drago što sam te upoznao.

Najila: Jesi li ti lud? Tražila sam da prestaneš, čak si mi se ispričao. Još jedna priča za terapiju.

Neymar: emotikon koji razmišlja

Najila: Opusti se. Ti si i dalje Neymar. A ja sam samo jedna u nizu cura.

Najila (oko tri sata kasnije): Ako si nekome poslao onu sliku, molim te reci im da je izbrišu. Ne želim da me išta povezuje s tvojim imenom.

Neymar: Nikad to ne bih napravio.

Najila: Uz ono što si napravio meni, to bi bilo ništa. Čak i da sam bila uznemirena danas (i izgledala kao luđakinja, jer nisam shvatila što se dogodilo) ti znaš jako dobro što si napravio i kako si se ponašao prema meni. Ili bolje: Kako se nisi ponašao!!! Čak i da se nikada ne otkrije i da se više nikada ne spomene to, ti ćeš duboko u sebi znati što se dogodilo…

Bog je pošten i kod njega novac ne vrijedi. Nadam se da se osjećaš barem upola onako kako sam se ja osjećala tijekom ovog putovanja… Mislim da se i prema eskort djevojkama ponašaju s više suosjećanja. Najviše me plaši to što ti misliš da je stvarno sve bilo opušteno, a da sam ja potpuno luda. To pokazuje da tvoj mozak radi samo na terenu. A tvoje srce nigdje. Ali svejedno, sad to više nije ni važno. Nastavit ću dalje i uzet ću koliko god mogu lijekova kako bih zaboravila da sam uopće i bila ovdje. Lijepo spavaj! I hvala ti. Sada znam tko je uistinu Neymar.

Nakon što se manekenka vratila u Brazil i optužila Neymara za silovanje, Brazilac je pokazao privatne poruke na Instagramu, što je natjeralo Brazilku da mu odgovori.

Najila: Nisi pokazao čitav razgovor.

Najla: Dva screenshota iz videa.

Najila: Čak ni ove detalje.

Najila (audio): Gledaj, jako dobro znaš što se dogodilo. Jako dobro znaš u kakvom si stanju bio kada si došao u hotel, znaš da sam bila tamo kako bi se lijepo družili, da nisam htjela ništa od toga. Bio si potpuno lud kada si stigao, napravio si ono što si mi napravio. I nakon toga si se ponašao kao da sam nitko i ništa. Znaš jako dobro da si pogriješio. Trebaš se ponijeti kao muškarac, barem jednom u svom životu, preuzeti odgovornost za svoje pogreške, ne pokazivati se na internetu, ponašati se u stilu ‘oh, vi koji me poznajete…’, ali Neymare, tko te zapravo zna, nemoj s*ati, ok? Ja znam, ja sam sve prošla, ja sam vidjela što si mi napravio, ja te poznajem. Ok? Ja te poznajem, nitko drugi. Ja i svi ostali prema kojima si bio okrutan. Znaš jako dobro da sam u Pariz doputovala kako bih bila s tobom, kako bi se zabavili, kako sam mogla ovo isplanirati? Kako sam mogla isplanirati da ćeš me napasti i ponašati se ovako prema meni? Sve je bilo dobro, htjela sam da budemo zajedno, ništa od ovog nisam željela, a ti se sada ponašaš kao da sam ti smjestila? Molim te, poštedi me toga, ali zapamti što sam ti rekla: Bog je pošten, novac ga ne može kupiti. Ok? Možeš imati hrpu novca, možeš biti najbolji nogometaš na svijetu, slavan i sve to, ali nisi Bog, ok?

Pravda će pobijediti. Možeš unajmiti najbolje odvjetnike na svijetu, ali uvijek će ti nedostajati istina. Znaš jako dobro kakav si bio tog dana kada si došao. I znaš što ću tražiti? Da te testiraju na droge, da vidimo jesi li bio drogiran taj dan ili nisi. Ok?