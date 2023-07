(VIDEO) Poznati sportaš i partijaner se ‘unakazio’: Bit će problem ako s tom djevojkom prekine

Puno je sportaša koji su s razuzdanom zabavom počeli za vrijeme profesionalne karijere, bilo je takvih situacija koje su odjekivale i u Hrvatskoj, no nekima ne bude dosta ludovanja ni nakon što je put u sportu daleko za njima, u već ozbiljnim godinama.

U takvu skupinu može se smjestiti Dennis Rodman, nekada veliki košarkaški as ponajprije u obrani, čime je bio jaki adut svojih momčadi, uključujući i generaciju Chicago Bullsa u kojoj je naslove prvaka na NBA parketima slavio Toni Kukoč.

Rodman je u obrambenim zadacima i hvatanjem skokova na parketu imao motor koji rijetko staje, a motor je uvijek bio jak i za ludorije, što se očito ne mijenja ni sada iako je nedavno napunio 62 godine.

U novom primjeru kojim je Rodman iznenadio svojom ludorijom, radi se o tetovaži s likom djevojke s kojom je u vezi.

Danas 62-godišnji Amerikanac je ženu istetovirao na lice, što je valjda bilo dosta bolno dok je trajalo.

Dennis Rodman gets a tattoo of his girlfriend on his face pic.twitter.com/irbax4jUwX

Moglo bi biti bolno i ako će tetovažu trebati maknuti, u slučaju da prekine s djevojkom čiji je lik smjestio na svoje lice. Osim u slučaju da računa da će s njom biti zajedno dok god je živ, a s obzirom na Rodmanovo vrludanje s ljubavnim vezama, to nije lako očekivati.

Među tim ljubavnim lutanjima, jedno od njih stiglo je s kratkotrajnim brakom s Carmen Electrom s kojom se 1998. vjenčao u Las Vegasu. Jedna od zvijezda Baywatcha bila je tadašnja Rodmanova ljubav, no sve je puklo brzo.

Braku je službeno došao kraj nakon pola godine, a ostale su samo uspomene.

Dennis Rodman, wearing NWO pants, with Carmen Electra after the 98 NBA Finals and they kiss the Larry O’Brien trophy pic.twitter.com/ZMDgnDpdkP









— Rob Lopez (@r0bato) May 18, 2020