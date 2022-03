(VIDEO) POZNATA TENISAČICA ‘NAPUCALA’ DEČKA SPORTAŠA: Pogledajte kako je to preboljela, ovo je mnoge iznenadilo

Dok traje njezino prisilno izbivanje s terena zbog ozljede ramena, poznata kanadska tenisačica Eugenie Bouchard, nekada peta na svijetu, ovih je dana aktualna zbog svojeg privatnog života. Odjeknulo je da je Bouchard prekinula sa svojim dečkom s kojim je bila dvije godine, Masonom Rudolphom, igračem američkog nogometa koji je član Pittsburgh Steelersa, a čini se da bol zbog kraja te ljubavi nije trajala dugo.

Pojavila se snimka kako 28-godišnja Kanađanka uživa s novim muškarcem. Riječ je o bejzbolašu Mattu Harveyju, s kojim je snimljena u društvu na glazbenom festivalu u Miamiju, ali za sada se ne zna ima li u toj vezi nešto dublje. Kako to izgleda, približio je američki TMZ Sports, s prizorima druženja koje se dogodilo u subotu.

MLB pitcher Matt Harvey was spotted at a music festival this weekend chatting up tennis star Genie Bouchard. https://t.co/t8i9Cv3hK9

— TMZ Sports (@TMZ_Sports) March 29, 2022