(VIDEO) ‘PA ON UOPĆE NE STARI’ ‘Deda’ Silvio se ljubio s 53 godine mlađom, evo tko je ta plavuša…

Silvio Berlusconi, bivši talijanski premijer, dugogodišnji poduzetnik i nekadašnji vlasnik Milana, danas kao glavnu nogometnu ‘igračku’ ima drugoligaša Monzu. Zbog zdravstvenih problema, Berlusconi dugo nije bio na tribinama prateći Monzine utakmice, no danas 85-godišnjak, vratio se nedavno, pokazujući se u posebnom društvu.

Uz njega je bila žena koja je 53 godine mlađa, 32-godišnja Marta Fascina, koja s vremena na vrijeme svima pokazuje koliko voli bivšeg talijanskog premijera. Fascina to radi na Instagramu, a jučer je u Italiji dosta zanimanja privukao i njezin poljubac na tribinama za vrijeme utakmice Monze.

Kamere su sve zabilježile.

‘Vi ste stari, Berlusconi nije. Berlusconi uopće ne stari’, našalio se talijanski novinar i nogometni pratitelj Tancredi Palmeri, uz video poljupca na tribinama na Twitteru.

