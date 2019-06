(VIDEO) OTKRIVAMO TKO JE SEKSI DJEVOJKA KOJA JE UPALA NA FINALE LIGE PRVAKA! Šokirat će vas detalji!

Utakmicu finala Lige prvaka obilježio je upad lijepe ogoljene plavuše u 18. minuti susreta. Zanosna plavuša zamamnih oblina protrčala je kraj nogometaša Liverpoola i Tottenhama s osmjehom na licu, pritom zavlačeći i izazivajući redare.

Na koncu je golišava ljepotica zastala i pustila osoblju da je izvedu s terena, a valjda istoga trenutka slike i snimke njezina performansa preplavile su društvene mreže.

Glavno je pitanje tko je ona? Riječ je o slavnoj Američkoj manekenki, koja je svojevremeno pozirala za Maxim, Sports Illustrated i FHM, a također je bila na naslovnici BLVD magazina, kao i dvije jake reklamne kampanje. Kinsey je također Instagram-zvijezda s gotovo pola milijuna pratitelja.

Pa zašto je, pobogu, pitaju se svi uletjela na teren? Odgovor možda leži u tome što je njezin dečko Vitaly Zdorovetskiy, slavni YouTouber poznat po vrhunskim podvalama. Mnogima će Zdorovetskiy biti poznat po tome što je svojevremeno napravio spačku Ivi Sanaderu.

A jednom je prilikom i sam uletio na travnjak na finalu Svjetskog prvenstva 2014. godine.



Vjerojatno je to bila neka interna oklada ili izazov za Kinsey…

Kinsey Wolanski the woman who provided the greatest spcetacle of this Champions League final so far.#TOTLIV #UCLFinal pic.twitter.com/VR8dgd0ol1 — Gilles 🇳🇬🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@GrimandiTweets_) June 1, 2019

Kinsey Wolanski Champions league streaker! pic.twitter.com/ueBiS9q866 — Mazen Bazazo (@Maze302) June 1, 2019

I’m very very very impressed

MVP: Kinsey Wolanski (i think she is the one, girlfriend of the Youtube prankster Vitaly Zdorovetskiy, who invaded the 2014 World Cup Final)#KinseyWolanski#vitalyuncensored pic.twitter.com/j5UYsb25VB — A.Le.81 (@ALeonardi81) June 1, 2019