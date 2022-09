(VIDEO) ONO KAD PADNEŠ S KONJA, ALI SI ZIDANE: Legendarni nogometaš napravio nešto neočekivano

Jedan od najboljih veznih igrača svih vremena Zinedine Zidane već godinu dana uživa van nogometa, u kojem je ostvario skoro sve što je mogao kao trener i igrač, a vrijeme krati i jahanjem.

Tako je prije nekoliko dana osvanula snimka na kojoj Zidane jaše konja te pokušava napraviti trik, ali sve nije išlo po planu te je slavni nogometaš završio na zemlji.

Ovaj 50-godišnjak je ostavio najveći trag u Juventusu i Francuskoj reprezentaciji, a u Realu iz Madrida osvojio je sve i kao igrač i kao trener.

Još na odmoru

No vratimo se mi padu s konja i dočeku Zidanea nakon što je izgubio kontrolu nad trikom, a to je zaista nešto što bi rijetko tko uspio napraviti, ponajviše u njegovim godinama.

Nakon što je video postao viralan obožavatelji su ostali u nevjerici kako se Zizu reagirao u ovoj situaciji.

This video of Zidane falling off a horse lives in my head rent free. This man controls his falls like he used to control the balls. pic.twitter.com/A3IgnYRGa1

