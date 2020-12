(VIDEO) OBOŽAVA MORA I BRODOVE! U ovoj ‘zvijeri’ želi doći u Hrvatsku: ‘Bila je to ljubav na prvi pogled’

Španjolski tenisač Rafael Nadal veliki je obožavatelj mora i brodova, a u svom vlasništvu ima katamaran Sunreef 80 Power koje je nazvao ‘The Great White’.

Nadal je inače s Mallorce, a nakon završetka bogate teniske karijere plan mu je dokrstariti i do Hrvatske.

“Većinu vremena plovim po Balearskim otocima. Moj trenutačni život ne dopušta dulja krstarenja, ali kad budem imao vremena, onda ću se prvo posvetiti Mediteranu. Tu su u prvom redu otoci u Hrvatskoj, potom Korzika, Grčka, a sanjam i o Karibima”, otkrio je za Yachtcroatia.hr Nadal pa nastavio:

“Koristim svaku priliku za plovidbu, i to ne samo u ljetnim mjesecima. Tijekom jeseni i zime, znam trenirati od osam ujutro do 14.30, otići na brod, prespavati u nekoj usamljenoj uvali i vratiti se ujutro na novi trening.”

Sunreef 80 je inače 24-metarski dvotrupni katamaran s gotovo 400 kvadrata prostora te salonom širokim 12 metara.

“Na Bahamima sam isprobao katamaran na jedra Sunreef 74 i odmah se zaljubio. No, želio sam nešto brže. Jedrenje je krasna aktivnost, ali za potpuno uživanje u njoj trebate imati vremena i znanja, a često imam jedan dan za plovidbu i želim negdje brzo stići. Kada sam posjetio Sunreef tijekom sajma u Cannesu, vidio sam model 80, katamaran na jedra. Rekao sam: vau! To je ogromno! To je najveći brod koji mogu vezati u lučici Porto Cristo, blizu moje kuće. Htio sam nešto na motorni pogon i kada su mi pokazali projekt 80 Power, bila je to ljubav na prvi pogled.”