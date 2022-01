(VIDEO) NAVIJAČICA GOLA NA TRIBINAMA: Svi su navalili na nju, a evo što se dogodilo kasnije…

Autor: I.K.

Nedavna jurnjava motorista na utrci ‘supercrossa’ u Anaheimu, u blizini Los Angelesa, privukla je dosta reakcija zbog incidenta na tribinama. Za to se pobrinula žena čije se ime doznalo naknadno, 31-godišnja Danae Mari, koja je u jednom trenutku svima pokazala svoje gole grudi, izazivajući burnu reakciju ljudi koji su to vidjeli.

Na Mari su potom navalili svi oko nje, neki u svađi, drugi u oduševljenju, kako bi je snimili i prenijeli drugima, a ona sama je nedugo potom gostujući u video ‘podcastu’ No Jumper opisala što se zbivalo u ovoj situaciji. 31-godišnjakinja je iskoristila svoje skidanje kako bi dobila trenutak slave, ali bilo je i negativnih posljedica njezinog poteza na tribinama.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Danaemari (@danaemari2.0)

Stigle joj i prijetnje

Ova navijačica koja je odlučila pokazati gole grudi nakon svega kaže da su reakcije uglavnom bile pozitivne, ali stigle su joj i drugačije poruke.

‘Koliko sam vidjela, 80 posto ljudi je uz mene, dok je 20 posto onih koji me žele ubiti’, rekla je, dodajući da su prijetnje smrću koje prima osobnim porukama na Instagramu sasvim ozbiljna stvar. Postavilo se pitanje i zašto je to napravila, a na to kaže da je sve bila samo stvar trenutka.









Kako je to izgledalo, s prekrivenim najosjetljivijim dijelom skidanja, možete pogledati – ovdje.

Skuplja pratitelje

Na profilu na Instagramu koji je sada aktivan, 31-godišnja zaljubljenica u sport ima nešto manje od 32,5 tisuće pratitelja i pratiteljica, a za njih svako malo dolazi nešto novo od nje.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu.





Objavu dijeli Danaemari (@danaemari2.0)

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Danaemari (@danaemari2.0)

Nađe se i navijačkih fotografija iz kategorije za 18 godina i starije…