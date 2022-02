(VIDEO) ‘GOTOVO JE, OSTAVILA ME’ Tužna objava borilačke zvijezde, preko ovog nije mogla…

Jon ‘Bones’ Jones, velika borilačka zvijezda u UFC-u, već neko vrijeme bori se s ružnom pričom iz privatnog života zbog koje je morala reagirati i policija. Jones je lani morao biti priveden zbog optužbe da je bio nasilan prema svojoj zaručnici i dugogodišnjoj ljubavi Jessie Moses, s kojom ima i troje djece, a priča je dobila i nastavak.

Novo poglavlje stiglo je s objavom snimke na kojoj se Jones nemirno nekoliko puta opirao policajcima prilikom privođenja, a to je imalo i novu reakciju.

Kako je Jones otkrio, pukla je veza koja je trajala gotovo 20 godina, s početkom još dok su Jessie i on bili u srednjoj školi. ‘Ostavila me prije dva mjeseca, a sada je rekla da je gotovo’, prenio je TMZ Sports riječi 34-godišnje borilačke zvijezde.

Jon Jones says his fiancée, Jessie Moses, has left him. https://t.co/w3OmscCDWF

— TMZ (@TMZ) February 23, 2022