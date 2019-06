(VIDEO) GOLA LJEPOTICA PREKINULA FINALE LIGE PRVAKA! Seksi plavuša bez odjeće upala na teren

Kakva scena! U 18. minuti finala Lige prvaka između Liverpoola i Tottenhama, pri rezultatu 1:0 za ‘redse’ dogodio se bizaran incident! Naime, sraz je na nekoliko sekundi prekinula gola navijačica koja je utrčala na teren.

Upala je negdje na Liverpoolovoj polovici i trčala sve do sredine igrališta, lagano je protrčala, potpuno gola, pored igrača sve dok je redari mirno nisu ispratili s travnjaka.

Mo Salah is fasting he doesn’t even want to look at the pitch invader. Respect 🤣👀 pic.twitter.com/FqiiSwtjTK

— World Cup (@FlFAWC2018) 1. lipnja 2019.