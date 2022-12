(VIDEO/FOTO) ‘VRUĆA’ NOVINARKA ZAMAHNULA PALICOM: ‘Ovo ste svi tražili’, svojeg dragog je i posebno počastila…

Pri kraju godine u kojoj se o njoj dosta pričalo zbog zvučne ljubavne veze, bivša golferica Holly Sonders svoju karijeru gradi u medijima, kao televizijska voditeljica i pratiteljica sportskih zbivanja. Ipak, na svoj najdraži sport nije zaboravila, što je ovih dana svima pokazala na igralištu za golf i s palicom u rukama.

“Ovo je sadržaj koji ste svi tražili”, napisala je 35-godišnja bivša golferica uz svoju objavu, s više od 371 tisuće pregleda snimke na Twitteru. Kako je otkrila u jednom od odgovora na reakciju ispod ‘tvita’, sve se zbivalo na terenu na istočnoj obali Floride, na jugoistoku SAD-a.

Dolaze reakcije, a među njima, na Twitteru je do sada prikupila više od 5.000 ‘likeova’.

The content you asked for pic.twitter.com/7YanZQxuqA

