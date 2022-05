VELIKI SKANDAL NA OTOKU: Bivši zet poznate Hrvatice uhvaćen s prstima u pekmezu

Nakon što je svijet ostao zapanjen kaznom zatvora za Borisa Beckera zbog utaje poreza i sakrivanja imovine na dvije i pol godine zatvora, novi skandal trese “Otok”, a uključen je bivši zet poznate Hrvatice Slavice Radić Ecclestone.

Kako donose mediji iz Velike Britanije, tvrtka u vlasništvu bivšeg supruga Petre Ecclestone primila je 55 milijuna funti od kriminalnog miljea koji je bio opran kroz posao sa zlatom, rečeno je na Britanskom sudu.

James Stunt, optužen je da je bio dio grupe koja je oprala 316. milijuna eura, a vreće s gotovinom prane su preko kompanije “Fowler Oldfield Ltd”, trgovca zlatom u Bradfordu, prenosi list “The Times”.

Stunt i Petra Ecclestone oženili su se 2011. godine, da bi se razveli 2017. godine, a u braku su dobili troje djece.

Organizirani kriminal

Gotovina je navodno stizala u “sportskim torbama i vrećicama za plac”, a radilo se o iznosima od nekoliko stotina hiljada eura, koji bi potom bili uplaćeni na bankovni račun kompanije.

“Perači novca radili su s ozbiljnim kriminalcima od kojih su dopremljene velike količine uličnog novca”, izjavio je svjedok Nicolas Clark.

Novac koji je dolazio od trgovine drogom u početku su pakirali u pakete od 1.000 funti, a zatim u pakete od 5.000 funti kako bi ih lakše zamijenili. “Operacija Larkshot”, kako je nazvana istraga westjorkširske policije, pokazala je kako je novac prikupljen iz ureda tvrtke, odnosno Stuntovog ureda u Mayfairu u centru Londona, kao i iz firme “Pure Nines”.

A company owned by a former husband of the Formula One heiress Petra Ecclestone received £46 million of criminal cash laundered through a gold business, a court was told https://t.co/fg2GTAmjhH

— The Times (@thetimes) May 3, 2022