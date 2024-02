Veliki igrač u Hrvatsku želi sa ženom, a ona ne zna piti: ‘Plešem po stolovima i ne treba mi puno’

Ostvari li se njegova najava, lokale u Međimurju bi jednog dana mogla pogoditi potencijalna napast s obzirom na to da je legendarni Steven Gerrard, veliki nogometaš koji se pamti po nastupima u dresu Liverpoola i engleske reprezentacije, zaljubio u taj dio Hrvatske i obećao je s obitelji doći ponovno nakon što je proteklog ljeta bio na pripremama u Svetom Martinu na Muri s momčadi saudijskog Al-Ettifaqa, čiji je trener.

Vrati li se u Hrvatsku s obitelji, kao što je rekao, Gerrard bi s atrakcijama tog kraja Lijepe naše upoznao i suprugu Alex, danas 41-godišnju manekenku i modnu kolumnisticu, s kojom je u braku već gotovo punih 17 godina. Zajedno imaju četvero djece, tri kćeri i sina, a mimo toga, Alex u svojoj prošlosti ima i epizode totalne raspuštenosti.

O tome je govorila i javno, pričajući o tome kakva je dok se primi čaše. Tu joj ne treba tako puno da izgubi glavu i takva dođe do izražaja, kako je opisala samu sebe i svoje raspoloženje nakon konzumiranja alkohola. Izgleda da nije baš toliko izdržljiva kao mnogi Hrvati, tako barem govore riječi s kojima je Gerrardova supruga Alex izašla u javnost.

‘Ponekad bude da nešto i dobacim’

“Volim plesati po stolovima, jedno piće bi bude dovoljno da se opustim. Ponekad se dogodi da nekom nešto dobacim pa onda shvatim što sam napravila tek kasnije. Onda zna biti i da me uhvati plač”, pričala je Alex o svojim avanturama s alkoholom. Jedna stara priča govori da u takvoj situaciji može postati i opasna.

To je došlo do izražaja 2006. godine, kada je Alex bila privedena zbog optužbe da je za vrijeme jednog izlaska u restoranu u Liverpoolu pogodila tinejdžericu bocom. Bilo je to nakon što je s Gerrardom bila u vezi, ali još ne u braku, a o incidentu se tada najviše bio raspisao The Sun.

Sudeći po avanturama iz prošlosti, Alex očito nije ‘na ti’ s alkoholom, no sada je više okrenuta obitelji pa nema incidenata kao u danima dok je bila mlađa i znala se raspustiti uz čašu. Pored toga, njezin Steven je sada u Saudijskoj Arabiji, a arapski svijet i alkohol ne idu skupa.









Nije niti on mirovao

Mirnija je supruga, a u odnosu na nekadašnje dane, mirniji je i legendarni bivši nogometaš Liverpoola, koji je za vrijeme igračke karijere također znao upadati u probleme za vrijeme izlazaka. Pamti se da je bio i pred sudom u priči koja je odjeknula 2009. godine, s optužbom za tjelesni sukob s drugim muškarcem nakon što su se posvađali oko glazbe u jednom izlasku.

Odgovarajući na pitanja policajaca, Gerrard je tom prilikom priznao da je bio pod utjecajem alkohola. Svoje tadašnje stanje je ocijenio sa ‘sedmicom’ nakon što su ga zamolili da na skali od 1 do 10 procijeni koliko je jako bio pijan. Za sporni tjelesni sukob se branio tvrdeći da je bila riječ o samoobrani, što je na koncu bilo i prihvaćeno.

Bilo je zabave sa Stevenom, bilo je napeto i sa suprugom Alex, a možda se par zajedno s četvero djece zaista i pojavi u Hrvatskoj, ovog puta u opuštajućem posjetu nakon što je velikan s nogometnih terena proteklog ljeta bio poslom u Međimurju, na pripremama sa svojim saudijskim klubom.