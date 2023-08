Veliki igrač htio posebnu noć s mladom djevicom: ‘Ako dobijem, idemo u sobu u hotelu’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Ovisništvo o kocki nosi sa sobom svakakve stvari, a u jednoj od brojnih takvih priča koje je imao, u središtu pažnje bio je veliki košarkaš Michael Jordan, poznat i kao veliki kockar.

S obzirom na to koliko je postao bogat igrajući i još više sa sponzorskim ugovorima, Jordan je imao s čime kockati, a u toj svojoj strasti i ovisnosti bilo je i posebnih svjedočanstava ljudi koji su bili s njim.

Jedno takvo svjedočanstvo imala je djevojka poznata po nadimku Kennedy, tada voditeljica na MTV-u, koja je ispričala što je prošla s Jordanom sredinom ’90-ih, dok je ona bila 23-godišnjakinja.





Imao posebnu ponudu

Kocka je u ovom slučaju bila u gubitku djevičanstva Kennedy, koja je tada bila još nevina, a Jordan joj je dao posebnu ponudu.

“Ako dobijem na ovoj kocki, idemo u moju sobu u hotelu noćas”, pričala je djevojka koja je na televiziji postala poznata na MTV-u.

Kennedy je i danas voditeljica, ali više ne u zabavi koju donosi popularna glazba, već s političkim i drugim temama na američkom Fox Newsu i Fox Businessu.

Ova ponuda slavnog košarkaša je tada 23-godišnju djevojku ostavila bez riječi.

Napravio zaokret

Kennedy nije znala što bi napravila jer ju je bilo strah da bi je Michael Jordan ‘razvalio’ ako bi s njim otišla u krevet kao djevica.









Kako bi se obranila, tražila je od velikog igrača ulaznice za utakmicu New York Knicksa, rivala Chicago Bullsa iz Jordanovih igračkih dana.

Jordan je na koncu na to pristao, ali s ulaznicama tadašnjih New Jersey Netsa. Napravio je preokret umirujući djevojku riječima da je on ionako u braku, a na sreću Kenendy, na koncu se nikakva prijetnja nije mogla ostvariti.

Na kocki je dobila ona pa Michael Jordan nije došao ni u kakvu napast kao pobjednik…