Ubio je da bi preživio, bio ličilac za malu dnevnicu, a onda ga je šokirala večer s Divcem i otkriće

Autor: Dnevno GIŠ

Cijelu regiju potresla je vijest kako je preminuo poznati crnogorski glumac Žarko Laušević, koji je starijim čitateljima poznat iz serije ‘Sivi dom’ i filma ‘Oficir s Ružom’, ali život mu je obilježila tragedija kada je imao 33. godine.

Laušević je u ljeto 1993. godine u samoobrani ubio dvojicu napadača u Podgorici, dok je jednog teško ranio te je nakon dijela odslužene kazne otišao u New York, gdje je živio dva desetljeća, da bi na kraju bio pomilovan i vratio se u Srbiju te je o svojem iskustvu napisao knjigu ‘Godina prođe, dan nikad’.





Tijekom života provedenog u Velikoj Jabuci Laušević je živio od građevinskih radova, pretežno od ličilačkih radova, ali se isto tako i družio s srpskim NBA košarkašima poput Vlade Divca i Predraga Stojakovića, koji bi ga redovito posjećivali kada bi igrali s klubom u New Yorku ili Jerseyju.

Apsurd života

“Često su Vlade Divac i Peđa Stojaković dolazili u New York i kada bi gostovao Sacramento pozvali bi nas da idemo negdje na večeru. Prvo da odgledamo utakmicu, pa na večeru.

Jednom se potrefio ‘Cipriani’ i sad boriti se… Nit je da se ja borim s Divcem i Stojakovićem oko plaćanja računa, bez obzira koliko hoćeš i želiš, samo te pogledaju kao: ‘Nemoj, molim te!’

Tu je bilo i neko vino koje ne znam koliko košta. New York noću i ne poznajem, ne izlazim, i sutradan mamuran dolazim i shvatim da ja, u stvari, radim moleraj prva vrata pored Ciprianija za dnevnicu od 80 dolara, a ceh je sinoć bio ne znam ni koliko. To je neki apsurd… Učinilo je sve to da budem oprezniji”, ispričao je jednom prilikom Laušević.

Lokal patriota

Iako Žarko Laušević nije bio sportski fanatik, jedini nogometni klub koji je pratio i koji ga je zanimao bio je Lovćen iz Cetinja o kojem je rekao:









“Za koga navijam? Nogometni klub Lovćen, bio je i ostao moj klub. Možda i zato što sam sve mečeve mogao gledati sa prozora te iste teretane”, objasnio je svoju ljubav prema Lovćenu preminuli glumac.