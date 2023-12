Suigrač Vatrenih je nezasitan u krevetu: Dvije žene zavadio oko djeteta, a jedna iznenadila

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Manchester City danas je u Beogradu, ondje su sa suigračima došli hrvatski reprezentativci Joško Gvardiol i Mateo Kovačić, koji su se u Srbiji malo družili s navijačima, a u Cityju je jedan od aduta i 33-godišnji engleski reprezentativni desni bek Kyle Walker. Osim na terenu, on ima zanimljivog iskustva i u krevetu, zbog jedne situacije koja je odjeknula, a odjeci i dalje traju.

Priča se odvila oko prijevare kojom je ugrozio bračnu vezu sa suprugom Annie Kilner, s kojom engleski nogometaš ima i trojicu sinova. Dobio je i još jedno dijete, ali ne sa svojom Annie, već sa ženom s kojom je bio u kratkoj aferi, Lauryn Goodman, s kojom ima sina Kaira.

Walker je svojim ljubavnim vrludanjem zavadio dvije žene, a u fokusu se pritom našao njegov izvanbračni sin Kairo, s oštrom reakcijom koju je njegova majka i nogometaševa svojedobna ljubavnica Lauryn imala zbog toga kako na to dijete reagira igračeva supruga Annie.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Lauryn Goodman (@lauryngoodman91)









Nije je štedjela

Lauryn je Walkerovu suprugu Annie opisala kao zločestu maćehu, nazivajući je okrutnom zbog reakcije prema malom Kairu.

“Kairo nije napravio ništa loše, a Annie se ne bi trebala pretvarati da ga jednostavno nema. On je sin Kylea Walkera, nema samo trojicu sinova, Annie bi to trebala prihvatiti”, rekla je Lauryn jednom prilikom za nedjeljno izdanje The Suna.

“Annie, ako ćeš ovo pročitati, prestani biti tako okrutna prema Kairu jer naš mali dječak nije ništa skrivio, ne zaslužuje da ga napadaš tako osvetnički i da ga tako odbacuješ”, dodala je Lauryn Goodman u poruci za nogometaševu suprugu Annie.









Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli AnnieVKilner (@annievkilner)

Supruga ipak iznenadila

Na relaciji dvije žene dogodilo se zahlađenje, a što se odnosa supruge s nogometašem tiče, tu je Annie Kilner iznenadila s obzirom na to da su njih dvoje i dalje zajedno.

O tome je ovih dana pisao The Sun, donoseći Walkerove riječi da su i dalje zajedno.

Supruga tu vezu želi održati iako su odnosi zategnuti zbog druge žene i zbog izvanbračnog djeteta. “Annie nije ništa skrivila, osim toga što mu je vjerovala. Ona samo želi održati da se sve ne raspadne”, rekao je jedan izvor The Suna o obiteljskoj drami u kojoj su i trojica zajedničkih sinova, uz jedno izvanbračno dijete.