Stari zavodnik spavao sa ženom rođenog brata: ‘Ja sam ljubavni varalica i svakoj partnerici lažem’

Razuzdani život je mnoge nogometaše vodio u krivom smjeru, a među njima, svoju priču ima i pamti Ryan Giggs, veliki velški majstor s terena, niz godina u dresu Manchester Uniteda i svoje reprezentacije, a od ovog tjedna 50-godišnjak.

Jučer je proslavio punih 50 godina, a slavlje se dogodilo nedugo nakon što ga je dočekalo olakšanje zbog odustajanja tužitelja od nastavka suđenja zbog optužbi da je fizički napao ženu s kojom je ranije bio u vezi i njezinu sestru.

Sudska priča bila je zaustavljena nakon što je trajala gotovo tri godine, a u fokusu su bile optužbe Giggsove bivše djevojke Kate Greville i njezine sestre. Na terenu je bio teško zaustavljiv, a ove optužbe i druge avanture govore da se ‘svježi’ 50-godišnjak teško zaustavljao i dok nije igrao.

