Sportašica konzumirala drogu po klubovima: ‘Bila sam loša djevojka za zabavu’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Traženje same sebe je mladu britansku boksačicu Elle Brooke svojedobno uvelo u velike probleme i težak pad, a o njemu je bila otvorena u istupima u javnosti, prije nego je spas pronašla u sportu, baveći se boksom. Ova 26-godišnja navijačica Manchester Cityja, u kojem ove sezone prati i nastupe hrvatskog dvojca, Joška Gvardiola i Matea Kovačića, govorila je što je prošla prije nego se uspjela uspraviti.

“Rekla sam ovo i ranije, ali bila sam djevojka za zabavu. Bila sam stvarno loša djevojka za zabavu, sve što sam mogla naći sam uvlačila kroz nos, uzimala sam do maksimuma. Od izlaska svakog tjedna u ‘pub’, odlaska u klubove, šmrkanja kokaina, ketamina, bilo čega što se moglo naći na drugoj strani, do gledanja što unosite u svoje tijelo, dijete, zdravlja i vježbanja, redovne rutine”, pričala je Elle o samoj sebi.

“Rutina mi je omiljena stvar u boksu jer mi daje razlog da se ujutro probudim. Više ne pijem, trijezna sam 18 meseci i živim dosadnim životom. Ne izlazim vikendom jer sam previše fokusirana na svoju ishranu i na navike treninga. Moj krug ljudi se jako smanjio, ne vidim više toliko ljudi kao nekada, jednostavno više nisam u tom ritmu zabave i izlazaka”, dodala je mlada boksačica.

Okrenula se sadržaju za odrasle

Puno toga je Elle probala u životu, uključujući i prodaju sadržaja za odrasle na OnlyFansu, a ritam u kojem je živjela ju je vodio baš do ruba, s opasnošću da preko njega prijeđe i da povratak bude teško izvodiv. Ipak, uspjela se pronaći okretanjem sportu i drugačijem ritmu koji je s time došao.

“U jednom trenutku sam uzimala antidepresive, uzimala sam i sertralin pre nego što sam krenula boksati. Svakog dana sam se oslanjala na pilulu da bih pronašla sreću i tako nisam imala mračne misli, a bilo je i onih da presudim samoj sebi”, govorila je Elle.

“Boks mi je zaista promijenio život. Bilo je to od depresije do mjesta na kojem sam sad, bilo je to putovanje, ali ne bih rekla da sam na njemu bila narkoman jer nikad nisam bila narkoman, nego baš životinja za zabavu”, rekla je o dijelu svojeg puta prije nego se pronašla u sportu.









Do sada dvaput slavila

U boksačkim vodama, do sada je dvaput bila u akciji u profesionalnoj karijeri, po podatku BoxReca, a ima dvije pobjede, obje prekidom borbe. Druga se dogodila prije 10-ak dana kada je u Leedsu svladala Andreu Jane Bunker, nakon okretanja životu u kojem sada, kako tvrdi, više nema skretanja kakvom je ranije bila sklona.