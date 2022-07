SMIJEŠI MU SE NAJVEĆI DOBITAK NA KLADIONICI IKAD: Čeka još jedan par na listiću za čak 350 milijuna kuna

Nesvakidašnji način promocije pao je na pamet strastvenom kladioničaru i voditelju trgovine s namještajem Jimiju McIngvale iz Hustona, poznatijim pod nadimkom “Mattress Mack”.

Ovaj 71-godišnji Amerikanac poznat je po svojim visokom okladama i nekim velikim dobitcima, a kako bi povećao prodaju u svojem dućan s namještajem došao je do genijalne ideje.

Naime, McIngvale je uplatio dva milijuna dolara na to da će Houston osvojiti MLB titulu, a prođe li mu listić, “Mattress Macka” će inkasirati 10.6 milijuna dolara, koje će podijeliti sa svojim kupcima.

Odlična promocija

Njegov salon namještaja ima promociju po kojoj svim kupcima koji potroše barem tri tisuće dolara nudi dvostruko veći iznos od potrošenog ako momčad Houstona osvoji prvenstvo.

“Ta promocija zasad ide jako dobro”, otkrio je McIngvale u razgovoru za Review-Journal.

Jim je još u svibnju na Houston uplatio dva listića, odnosno četiri milijuna dolara (3 + 1) koja mu mogu donijeti još 42 i ako prođe sve po planu i Astrosi osvoje titulu, “Mattress Macka” čeka dobitak od 52.6 milijuna dolara. Što je iznos od više od 350 milijuna kuna!

Strastveni kladioničar

Inače McIngvale je prošle godine izgubio okladu od četiri milijuna dolara na to kako će Astorsi osvojiti prvenstvo, izgubili su od Atlanta Bravesa, ali ako sve prođe dobro Jim će postati vlasnik “najvećeg dobitka” kada su u pitanje legalne sportske oklade.

Tako barem tvrdi Las Vegas Review-Journal koji su otkrili neke od uspješnih i neke od neuspješnih oklada “Matrass Macka”.

Izgubio je $9.5 milijuna kada se kladio da će Cincinnati Bengalsi osvojiti Super Bowl protiv Los Angeles Ramsa.

Osvojio je $12.2 kada se kladio da će Kansas osvojiti NCAA titulu

Izgubio je $2.6 milijuna kada se kladio na favorita Kentucky Derbyja,Epicenter.

.@MattressMack has placed a $2,000,000 bet on the Astros to win the World Series pic.twitter.com/RDtKEOBg2d

— Barstool Sportsbook (@BSSportsbook) July 18, 2022