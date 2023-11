Skupi posao legendarnog Hrvata uletio Ruskinji: Ona ga odbila, a sunarodnjaci su bijesni

Na početku godine bio je zvučna priča zbog unosnog transfera iz Šahtara u londonski Chelsea, a sada, ukrajinski reprezentativac Mihajlo Mudrik izazvao je zanimanje zbog drugačije situacije, jedne izvan terena. Mudrik je postao zanimljiv zbog toga što je na Instagramu imao ulet ruskoj zvijezdi umjetničkog imena Violeta Bert, a to je napravio na način koji je brzo odbijen.

Skupocjeni ukrajinski nogometaš, kojeg je Šahtarov sportski direktor Darijo Srna nakon pregovora u siječnju uspio prodati londonskom klubu za 70 milijuna eura, javio se u komentarima ispod jedne objave Ruskinje, a u njegovom komentaru je pisalo: ‘Srest ćemo se na mostu’.

Ovaj Mudrikov ulet imao je Violetinu reakciju kojom ga je odbila, prikazujući samo lokot kojim je sugerirala da je prilaz prema njoj zatvoren.

Mladom Ukrajincu, koji će rano u idućoj godini proslaviti 23. rođendan, ovakav ulet nije trebao, a nakon što je svojim komentarom izazvao odbijanje Ruskinje, stigle su reakcije njegovih sunarodnjaka.

Mnogim Ukrajincima nije sjelo što se velika nogometna zvijezda javlja Ruskinji dok ne popuštaju ambicije Vladimira Putina i njegovog režima da Ukrajinu slomi zauzimajući što više njezinog teritorija.

Zbog toga, Mudrik je došao na ‘tanak led’ kod sunarodnjaka, a to mu definitivno nije trebalo dok traje teška klupska sezona u kojoj u dresu Chelseaja najčešće počinje na klupi i nema željenu minutažu.

