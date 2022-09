SHRVANA LEGENDA O PRELJUBU SUPRUGE: ‘Šutio sam, da zaštitim djecu. Patio sam kao pas’

Bili su prava priča iz bajke, on je bio “princ Rima”, dok je ona jedna od najljepših žena Italije i bili su pravi “power couple” 20. godina, a onda je sve nestalo.

Francesco Totti i Ilary Blasi na proljeće ove godine objavili su kako je njihovoj priči kraj, a prvo su se pojavile priče kako je Totti bio nevjeran dugogodišnjoj supruzi, no izgleda kako tome nije tako.

U velikoj ispovijesti koja se pojavila u talijanskim medijima, Totti je do po prvi put progovorio o raspadu braka između njega i Ilary.

Patio kao pas

“Nije istina da sam ja prvi nju prevario. Rekao sam da neću pričati o tome i nisam, ali čitao sam mnogo laži zadnjih tjedana, a neke su čak povrijedile moju djecu”, počeo je Totti za Corriere della sera:

“Ne postoje bajke, mi smo imali uspona i padova, kao i svaki par. Ali onda se nešto dogodilo. Prava kriza je ‘eksplodirala’ između ožujka i travnja prošle godine. Patio sam već neko vrijeme”, rekao je Totti.

U međuvremenu doznalo se kako se Ilary zaljubila u njenog osobnog trenera, a slavni nogometaš je otkrio kako je postao sumnjičav i da je pronašao poruke u njenom telefonu.

Štitio djecu

“U rujnu prošle godine, glasine su počele stizati do mene. ‘Vidi, Ilary ima nekog drugog’. Zapravo više od jednog. izgledalo mi je nemoguće, ali pronašao sam poruke. Nikad to nisam radio, ali kad su mi bliski ljudi kojim vjerujem slali upozorenja, postao sam sumnjičav”, rekao je Totti pa priznao:

“Pogledao sam na njen telefon i video sam poruke za treću osobu koja je bila kao posrednik između nje i drugog”, dodavši da je čitao i kako se Ilary s ljubavnikom dogovarala o mjestu susreta.

AS Roma's legendary football player, Francesco Totti, explained in detail to Corriere della Sera why their marriage with his wife of 20 years, Ilary Blasi, ended and his new lover, Noemi.

