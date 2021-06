RONALDO GUBI MILIJUNE! Problem traje godinama, s ovime se više ne može nositi

Na dan kada će u dresu portugalske reprezentacije u susretu s Mađarskom krenuti u pokušaj obrane naslova na Europskom prvenstvu, Cristiano Ronaldo je postao zanimljiv i zbog priče koja se ne odvija na nogometnom terenu. Ona stiže iz New Yorka, a povezana je sa stanom portugalske zvijezde koji se nalazio u neboderu iza kojeg stoji bivši američki predsjednik Donald Trump. Nekadašnji predsjednik SAD-a ondje je imao i svoj njujorški dom.

Kako je objavio New York Post, Ronaldo je stavio na prodaju stan koji je nabavio 2015. godine, a za to je izdvojio 18,5 milijuna dolara. Sada se, po informacijama njujorškog lista, taj luksuzni stan prodaje za 7,74 milijuna dolara, a portugalska zvijezda pristaje na takav gubitak zbog nezadovoljstva navijača jer ima stan ondje gdje se u New Yorku smjestio i Donald Trump.

Navijači se oglasili peticijom

Ronaldo na ovakav gubitak pristaje četiri godine nakon što je bila pokrenuta navijačka peticija koja se buni na to da je nabavio stan u Trumpovu neboderu.

Razlog za tu peticiju pokrenutu 2017. bio je u kritikama na račun tadašnjeg američkog predsjednika da ga ne zanimaju ljudska prava. Pokretači peticije zbog toga su smatrali kako nije primjereno da Ronaldo ima stan baš na tom mjestu u New Yorku.

















Prvi put ponudio stan preklani

Po informacijama New York Posta, Ronaldo je stan na prodaju prvi put stavio pretprošle godine, dok je Trump još bio američki predsjednik i dvije godine nakon pokretanja peticije. Tada je postavio cijenu za prodaju na devet milijuna dolara, ali kako nije bilo ponude, sada je cijena pala još više.

Poslije pritiska navijača koji su svoje rekli i peticijom, Ronaldo je pristao na financijski gubitak, a sadašnja cijena stana možda nekoga i privuče.

