RAZVALIO SE OD ALKOHOLA! Ovaj Liverpoolov navijač pamtit će finale Lige prvaka, od pijanstva nije znao ni tko je…

Liverpool je osvojio svoj šesti naslov nogometnog prvaka Europe, a više od pedeset tisuća navijača Redsa bilo je prošle subote u Madridu, gdje se igralo finale protiv Tottenhama. Fanovi novog europskog prvaka napravili su pravi šou na ulicama španjolske prijestolnice, a ovo je priča o jednom navijaču koji je svakako bio među glavnim licima proslave.

Macaulay Negus je nakon utakmice sa stadiona Wanda Metropolitano izašao uz prijatelje, a zaputili su se proslaviti veliku pobjedu u centar Madrida. Negus se toliko napio da je napravio veliki nered, a nakon toga mu se izgubio svaki trag.

Zabrinuta obitelj do njega nije uspijevala doći sve do ponedjeljka, kada je stigla potvrda španjolske policije da je Negus u pritvoru.

Bio je toliko pijan da nije bio u stanju policiji reći svoje ime, a putem je izgubio i osobne dokumente. Roditelji su morali doći po njega u Madrid i platiti jamčevinu.

“Dva policajca našla su ga polugolog u nesvjesnom stanju u ulici Goya u centru Madrida oko 2 sata poslije ponoći. Pokušali su mu pomoći, ali je u pijanstvu reagirao udaranjem i šutiranjem pa je uhićen i odveden u Policijsku postaju Salamanca”, javili su iz policije.

