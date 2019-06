PROCURILI NOVI ŠOKANTNI DETALJI! Optužila Neymara za silovanje pa otkrila: ‘On je ovisnik i treba ga uhititi’

Javnost se već neko vrijeme zagraža nad slučajem Neymara i djevojke koju je navodno silovao, a sad su se pojavili novi i pritom nimalo pozitivni detalji.

U javnost je procurila WhatsApp prepiska manekenke, Najile Trindade, koja ga optužuje za silovanje i njezina sada već bivšeg odvjetnika, u kojima je Neymara, između ostalog, optužila da je ovisnik o drogama.

“Nisam mislila da ću se kući vratiti živa. Željela sam ga prijaviti još u Parizu, ali sam se bojala posljedica. Bože moj, on je lud. Udario me, silovao, bio je pijan i nadrogiran, a to je govorio i u porukama. On je nasilan ovisinik kojeg treba uhititi i i poslati na rehabilitaciju”, rekla je Trinidade.

“U ovakvom stanju u kakvom je opasnost je za društvo i za sebe samoga. Udario me i čak je fotografirao masnice na mojim leđima. Valjda je to napravio da može pokazati svojim prijateljima. Sljedećeg dana ja sam udarila njega jer sam željela iz sebe izbaciti bijes”, napisala je.

Whastapp de Najila a su exabogado : “Neymar es un drogadicto, violento, necesita estar preso o internado” https://t.co/4PU7erPGVk vía @marca — María del Carmen (@Maria_DCP) 9 June 2019

Odvjetnik ju je uvjeraovao: “Ako imaš fotografije, zakon će biti na tvoj strani i zaštitit će te. Kada se smiriš, pošalji mi materijal”.

Potom je ponovo kontaktirala odvjednika i navela ga da prekinu suranju.

“Objavit ću video. Ne želim da on hoda okolo bez stresa, dok ja patim”, napisala je.

Odvjetnik je na to odgovorio: “Pravni sustav ovdje je s razlogom, ali ako želiš pravdu mislim da je bolje da si pronađeš drugog odvjetnika”.

Po Najilinoj priči, napadač PSG-a ju je napao i silovao tijekom susreta koji se igrao 15. svibnja u Parizu.