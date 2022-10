PRIJETI MU I SMRTNA KAZNA: Bodybuilder ubio bivšu suprugu i zapalio je u dvorištu

Strašna priča dolazi nam iz Sjedinjenih Američkih Država, gdje je policija uhitila i sprovela u zatvor bivšeg američkog marinca i bodybuildera pod osnovanom sumnjom kako je ubio i zapalio svoju bivšu suprugu.

Kako se doznaje Ian Christopher Baunach priveden prije nekoliko dana, kada mu je policija pokucala na vrata u vezi njegove nestale bivše supruge Katie Baunach.

Policajci su na posjedu 43-godišnjeg muškarca pronašli tragove jezivog zločina, a Baunach ih nije dva put pustio u kuću, da bi policija ušla s nalogom za pretres i ostali su šokirani pronađenim.

Inače, Ian Bunach je već bio uhićen krajem prošle godine zbog gužve u kući svoje bivše supruge Katie Baunach, ali je pušten uz jamčevinu od 25 tisuća dolara, a bio je prekršio zabranu približavanja ženi i djeci koju mu je izrekao sud 2021. godine.

Zapalio bivšu suprugu

Policiji je bio sumnjiv auto njegove bivše supruge u njegovom prilazu,a kada su napokon ušli u kuću uočili su znakove borbe, razbijeno ogledalo i izbrisane tragove krvi u kući i prtljažniku Baunachovog automobila.

Najgore što su pronašli bili su ostatci ljudske vilice u dvorištu Baunacha, a još je pronađeno oružje i 13 prigušivača u njegovom sefu, isto kao i vjenčani i zaručnički prsten njegove bivše supruge.

Baunach osporava sve pronađene dokaze, a trenutno je u pritvoru i čeka suđenje i ako ga sud proglasi krivim postoji mogućnost kako će mu biti izrečena smrtna kazna.

