PRETJERAO? NADAL POLUDIO ZBOG VJENČANJA! Evo što je napravio kada je velika tajna isplivala na površinu

Rafael Nadal se na jesen na Majorci ženi dugogodišnjom djevojkom Maria Francisca Perello.

Međutim, španjolski tenisač je htio da to ostane tajna. Kada je ta informacija došla u javnost, Nadal je “poludio”, a prvi je vjenčanje razotkrio “Hola magazin”.

Govoreći za “Diario Mallorcu”, Nadal nije htio pričati o vjenčanju.

“Neću ništa reći! To mi jako smeta. Nikada nisam rekao ništa vezano za to pa neću ni sada. Pitate me za vjenčanje? Jel li tako? Znam da je to vaš posao, ali neću ništa reći”, rekao je ljutiti Nadal.

Već je poznato kako će na svadbi prisustvovati tenisač Mark Lopez, kao i NBA košarkaš Pau Gasol, ali nije poznato hoće li se na popisu uzvanika pronaći kolege Novak Đoković, Roger Federer, Andy Murray i drugi.

Inače, Nadal i njegova buduća supruga su u vezi još od 2005. godine kada je ona imala 16 godina, a on nepunih 18.