Preminula djevojka kojoj je kontroverzni nogometaš slomio srce

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Tužne vijesti došle su iz Engleske, a pogodile su i tamošnju sportsku scenu zbog objave da je iznenada preminula Tabby Brown, 38-godišnja manekenka koja je u nogometnoj javnosti u Engleskoj bila poznata ponajprije po ljubavnoj vezi s kontroverznim talijanskim nogometašem Marijem Balotellijem.

Nije objavljeno od čega je Brown preminula, a njezin odlazak rastužio je ‘fanove’ kojih je na Instagramu imala više od 315 tisuća.





Tuga je pogodila pratitelje i pratiteljice manekenke koja je u vezi s Balotellijem bila dok je Talijan igrao za Manchester City, a svojedobno je pričala kako joj je nestašni Mario slomio srce.

Obećavao zajedničku sreću

“Zaista sam se u njega zaljubila, a bilo je to nauštrb moje bolje prosudbe”, govorila je Tabby u svojedobnom razgovoru za britanski Mirror.

Pričala je i o nogometaševu obećanju.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Tabby Brown (@tabbybrown)









“Rekao mi je da želi da budemo skupa i zasnujemo obitelj”, prisjećala se Brown svojeg odnosa s Balotellijem.

“No, nakon toga sam saznala da čeka dijete sa svojom bivšom djevojkom, a bile su tu i stalne priče o njegovim odnosima s drugim ženama, kao i puno poruka u kojima je pisao da su to samo prijateljske veze”, nastavila je.

“Prekinula sam s njim u studenom te godine. Mario u to nije mogao vjerovati. Mislio je da me može pričom navesti na to da mu se vratim”, dodala je Brown u tom razgovoru.

“Kada je shvatio da za moj povratak nema šanse, to je prihvatio jako loše. Prije toga, nije se dogodilo da neka žena s njim prekine. Bio je naviknut na to da dobije točno ono što želi”, govorila je Brown o Balotelliju.

Kasnije, Tabby Brown bila je i u vezi s engleskim reprezentativcem Raheemom Sterlingom, a njezinu smrt nakon objave tužne vijesti oplakuju ‘fanovi’.