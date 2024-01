Poznati nogometaš je u krevetu bio divlji sa slavnom Pamelom, ona ga kasnije ponizila

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Bili su zajedno oko dvije godine, skupa su i živjeli, no veza poznatog francuskog nogometaša Adila Ramija i slavne televizijske zvijezde Pamele Anderson pukla je u ružnim okolnostima nakon što je Pamela optužila Adila za varanje i za nasilničko ponašanje, objavljujući u lipnju 2019. da je njihovom zajedničkom životu došao kraj.

Iza toga, ostale su samo priče iz njihove ljubavne veze, a jednu od njih je u javnost svojedobno pustio Rus Aleksandar Kokorin, koji je s Ramijem bio suigrač u dresu ruskog Sočija. Po iskazu Kokorina, francuski nogometaš, koji je bio i reprezentativac, nije se ustručavao pričati o Pameli nakon što su ga suigrači pitali o njihovoj vezi.

“Rami nam je ispričao puno zanimljivih stvari o vezi s Pamelom Anderson. Zanimalo nas je kakva je ona u krevetu, a on se nije baš stidio govoriti o tome. Za Pamelu je pričao da je to bila najbolja žena u njegovom životu i da su u tijeku jedne noći imali spolni odnos i po 12 puta”, prisjećao se ruski nogometaš otvaranja svojeg tadašnjeg suigrača.

Pamela Anderson used to have sex with Adil Rami 12 times a nighthttps://t.co/ekrpEqo3fh pic.twitter.com/FVeue1Tvcv — Mirror Football (@MirrorFootball) June 18, 2020

Izgleda da nije ostavio dojam

Ako su zaista Pamela i Adil imali intimne odnose po 12 puta u nekim svojim noćima, izgleda da nekadašnji francuski reprezentativac nije ostavio dojam na slavnu zvijezdu serije Baywatch, poznatu i po skidanju u Playboyu. S Ramijem je bila puno kasnije od svojih dana u kojima se tek probijala, no više pamti drugo ljubavno iskustvo.









Ovih dana je u engleskim medijima pažnju privukla priča Pamele Anderson o jednoj noći u Argentini, u Buenos Airesu, a ta priča iz njezine autobiografije je baš ponižavajuća za Adila Ramija s obzirom na to da je, po Pamelinim riječima, na nju dojam kao vrhunski ljubavnik ostavio puno stariji muškarac.

"Bilo je to jedno od najsenzualnijih iskustava koje sam ikad imala. To me promijenilo, nisam to nikad zaboravila", govorila je Pamela o odnosu s muškarcem kojem je tada bilo čak 80 godina, dok je ona bila u svojim 20-ima. Bila je to ljubavna avantura s čovjekom koji je pravi muškarac, kako se prisjetila.







Oduzeo joj je dah

Po prisjećanju slavne Pamele, 80-godišnjak joj je u Buenos Airesu oduzeo dah svojim nježnim dodirom, na način na koji nikad prije toga nije doživjela. Tu noć više pamti nego neke druge, s jačim dojmom koji je na nju ostavio 80-godišnji muškarac u odnosu na neke druge, kasnije u njezinom životu, a dio života bio joj je i Rami sa svojim pričama da su u krevetu bili prilično divlji.