POPULARNI SPORTAŠ IMAO JE NA STOTINE LJUBAVNICA: Osveta njegove supruge bila je bolna da bolnija biti ne može

Jedan od nekada najplaćenijih sportaša svijeta, osoba koja je od golfa napravila koju su počeli pratiti milijuni Tiger Woods, sve je stavio na kocku zbog svoje ovisnosti o seksu od koje se i liječio. I on je tema našeg feljtona o najvećim sportskih skandalima…

Woods je jedan od najpoznatijih serijskih preljubnika u svijetu sporta, a glave ga je došla bivša Playboyeva zečica Loredana Jollie, pa Rachel Uchitel i još mnoge od oko 120 ljubavnica koliko je navodno imao Tiger.

Slavni golfer bio je oženjen Elin Nordegren, koja je godinama trpjela njegove afere, a po glasinama Mindy Lawton bila je kap koja je prelila čašu bivšoj supruzi Tigera Woodsa.

Milijunske odštete

Woods je počeo upadati u velike probleme godinu dana prije rastave od Elin, kada se autom zabio u njihovu kuću nakon jedne svađe, a bilo je i nekih naznaka obiteljskog nasilja od njegove supruge.

Kada je krenula kampanja “tko je bio ljubavnica Tigera Woodsa”, bivše ljubavnice počele su se javljati jedna po jedna, a neke su i dobile pozamašne odštete, pa se priča kako je Uchitel dobila između milijun u pet milijuna dolara, neki tvrde čak i deset, kako ne bi naštetila karijeri i braku Woodsa.

No sve je bilo uzalud, te je na kraju par se razišao 2010. godine, a sada bivša supruga u brakorazvodnoj parnici dobila je velik dio imutka nekad jednog od najbogatijih sportaša svijeta. Navodno je iz braka izašla teška u – milijardama.

Tiger Woods' former mistress reveals the moment she discovered the pro golfer was married. Watch the full interview here: https://t.co/P3J0mKy63i pic.twitter.com/a8YDUkeu4A









— The Sun (@TheSun) March 22, 2021