Pique propao dva metra, fanovi bivše supruge ismijavaju ga na mrežama

Bivša zvijezda Barcelone i bivši suprug superzvijezde Shakire Gerard Pique, širi svoj ‘Kings Leauge’ u Sjedinjenim američkim državama, gdje je doživio vrlo neobičnu nezgodu.

Naime, Pique je krenuo potpisati dres jednom od obožavatelja na tribinama, ali nije gledao kamo hoda te je u jednom trenutku samo nestao iz kadra.

Nespretni Gerard propao je u rupu između pozornice i tribina, koja je po nekim navodima duboka više od dva metra pa pretpostavljamo kako je Pique prošao i s nekim ozljedama.

Karma

Snimka je postala ubrzo i viralna, a kada su je vidjeli obožavatelji bivše mu supruge Shakire, odmah su njegovu nezgodu prozvali ‘karmom’.

“To se dogodi kada varaš Shakiru”, napisao je jedan korisnik društvene mreže X, a drugi je dodao, ‘Nisi poštovao kraljicu pozornice pa nemoj očekivati da će pozornica poštovati tebe’.

Gerard Pique fell down a hole by the stage at the launch of his Kings League Americas competition. pic.twitter.com/v87cLvEaWi

— Pop Crave (@PopCrave) October 25, 2023