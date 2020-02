PARKOUR: Nevjerojatna urbana displicina koja vas uči kako kontrolirati vlastito tijelo

Autor: Dnevno

Teško da niste barem jednom surfajući internetom, pogotovo ako koristite YouTube, naletjeli na parkour, slobodnu sportsku disciplinu nastalu u na pariškim ulicama prije nekih 30-tak godina.

Kako Zagrepčani vole sport, nije trebalo jako dugo da se parkour “uhvati” i na ulicama metropole, pa i šire. Naime, sve je više zaljubljenika, što odraslih, što djece, koji se bave parkourom.

Vjekoslav Hrženjak je jedan od malog broja Zagrepčana koji se bavi ovim sportom. Upravo je i njega privukao ovaj prilično opasni urbani sport koji je popularnost stekao kroz filmove, a činjenica da je utemeljen na vježbama komandosa i specijalnih vojnih postrojbi, ono je što dodatno privlači naučiti ovu nevjerojatnu vještinu.

Disciplina koja se više odvija u glavi nego tijelu, te uči kako kontrolirati vlastito tijelo

Parkour je prirodna metoda razvijanja ljudskog tijela kako bi bilo sposobno kretati se što brže, sigurnije i efikasnije kroz okolinu, koristeći samo svoje tijelo i um. U osnovi, parkour je vještina kretanja koju čovjek koristi da bi najučinkovitije, najbrže i sigurno stigao od točke A do točke B. No isto tako treba znati kako se vratiti nazad od točke B do točke A (što ne mora biti nužno istim putem, i ovisi od situacije) isto tako efikasno i brzo. Parkour je vještina koja omogućava istraživanje potencijala ljudskog tijela.

Daje mogućnost prelaženja i fizičkih i mentalnih prepreka s kojima se susretnemo, bez obzira nalaze li se one u prirodnoj ili urbanoj okolini, u potrazi za kretnjama koje spajaju djelotvornost i kontrolu. Primarne karakteristike parkoura su: efikasnost, brzina te sigurno kretanje.

U parkouru je naglasak na učinkovitosti, što ga razlikuje od vještina gdje je bitna estetika, ljepota, kao što je free running, tricking, street stunts. Parkour je način života, način zdravog života, način “pronalaženja sebe”, upoznavanje i kontroliranje vlastitoga tijela. Parkour je stjecanje snage i učenje kako se nositi s mentalnim preprekama isto kao i s fizičkim preprekama. Parkour kombinira tijelo i duh, snagu i kontrolu, a kontrola je jako bitna, trebaju se dobro procijeniti vlastite mogućnosti i ne izlagati se riziku.

Parkour se koristi i u francuskoj vojsci i sve više se pokazuje kao učinkovita metoda.