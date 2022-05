‘OVO JE TVOJE DIJETE, ŠKRTICE’ Djevojka napala posrnulog sportaša, ‘žena mu zna da smo skupa!’

Priča o navodnoj ljubavnoj aferi ovih je dana privukla pažnju u SAD-u, a u njezinom središtu, glavni junak koji je prozvan kao negativac jest Richard Sherman, 34-godišnji igrač američkog nogometa, trenutno bez kluba.

Shermanu u njegovoj sportskoj karijeri više ne ide po željama, čest pratitelj su i ozljede, ali kada već ne može igrački, postao je zanimljiv zbog snažnih verbalnih napada zvijezde društvenih mreža Reine Westberg, djevojke koja tvrdi da je majka njegovog djeteta. U pričama na Instagramu, na profilu na kojem je prati oko 38 tisuća ljudi, Westberg je prozvala Shermana da ga uopće nije briga za malog sina za kojeg veli da je njihov zajednički. Bez ustezanja, 34-godišnjeg sportaša prozvala je – škrticom, opisujući u čemu je stvar.

‘Kako možeš skoro svakog dana dolaziti do mene, a dijete uopće ne priznaješ?’, postavila je djevojka javno pitanje Shermanu, dodajući i da ju je sve jako pogodilo. ‘Nisi dao ni dolara za dijete od njegovog rođenja. Meni pričaš da me voliš, a provlačio si me kroz pakao čim si saznao da sam trudna’, nastavila je Westberg u svojem napadu.





Svoje dobila i Shermanova supruga

Ovaj napad bio je posebno žestok jer je uzdrmao i stabilnost Shermanove obitelji. Sportaš čija je karijera u padu sa suprugom Ashley ima dvojicu sinova, a njegova navodna djevojka tvrdi da supruga zna za njihovu vezu. ‘Richardova žena Ashley upoznata je da smo nas dvoje skupa već pet godina. Mnogi se pitaju zašto to traje toliko dugo, ali baš to je razlog, žena mu sve zna i sve je dopustila’, tvrdi Reina Westberg.

Zbog djeteta – pukla

U nastavku svojeg napada, djevojka koja tvrdi da ima dijete sa sportašem napala je njega i suprugu da su sve prešutno gurali u stranu i pravili se da su skladna obitelj, sve dok je o njegovim aferama trajala šutnja u javnosti. Nakon svega, Reina Westberg je u svojem napadu na sportaša na koncu i – pukla, otvorivši se upravo zbog toga što Richard Sherman, po njezinim riječima, želi sakriti njihovog zajedničkog sina.









‘To se neće dogoditi’, objavila je u pričama na Instagramu, misleći na skrivanje djeteta, na što više ne pristaje.