OVE ĆE MU ODREDITI DALJNJI TIJEK ŽIVOTA: Veliki problemi ga čekaju i po izlasku iz zatvora

Boris Becker nikako ne može doći na zelenu granu nakon svih stvari koje su mu se dogodile ove godine, a sad se pojavio novi problem koji će mu uvelike odrediti daljnji tijek života.

Podsjetimo, Boris je trenutno u zatvoru u Velikoj Britaniji nakon što ga je sud pronašao krivim za pronevjeru i utaju poreza, a dvo i pol godišnju kaznu prvo je odrađivao u jednom od zloglasnijih zatvora u Londonu, da bi ga poslije prebacili u drugu ustanovu, no i tamo mu nije bajno.

Naime, ostali zatvorenici su se pobunili protiv Beckerovog posla u zatvoru, pošto oni kreću zarađivati s najgorim poslovima i polako idu prema boljem, a Becker je odmah zaposlen kao asistent u nastavi.

Nijemac ostale zatvorenike upoznaje sa znanosti o sportu, ali to je izazvalo pobunu među zatvorenicima pa su preko svojih obitelji pisali upravi zatvora.

Boris Becker 'may be deported to Rwanda' immediately after jail release pic.twitter.com/PpmzuhZ61e

— Mr Eton Oldboys EOB (@EtonOldBoys) July 24, 2022