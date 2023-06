Osramoćeni voditelj vjenčao se s 30 godina mlađom: Žena ga optužila usred bolesti, a pamti se i drugi skandal

Autor: Ivor Krapac

Veliko veselje za sebe, nekoliko svojih najbližih i za svoju novu ljubav priredio je Richard Keys, poznati britanski voditelj u sportskom programu, svojedobno na Sky Sportsu. Mnoge je i šokirao, a sve je privukla vijest da je 66-godišnji Englez uplovio u brak s 30 godina mlađom ženom, Lucie Rose, svojedobno bliskom prijateljicom njegove kćeri.

Keys je zbog svojeg novog veselja u privatnom životu iskazao sreću, kako donosi The Sun, no isti list približio je i neke druge stvari iz njegovog života, a o tome se piše i drugdje. Zbog takve prošlosti, Richard Keys je u naslovu The Suna prozvan osramoćenim nekadašnjim voditeljem na Sky Sportsu.

Vjenčanje se dogodilo na jednom imanju u prirodi, a plod je ljubavne veze Richarda i Lucie uslijed koje je došlo do pucanja njegovog braka s bivšom suprugom Julijom, s kojom je bio u bračnoj vezi čak 36 godina.





Optužila ga za prijevaru

Julia je svojeg dugogodišnjeg supruga optužila za prijevaru, i to posebno bolnu, s obzirom na to da se dogodila dok se borila s rakom. Sve se dogodilo usred afere s Lucie Rose, kako je tvrdila Julia, a brak se zbog toga raspao još 2016. godine.

Richard Keys krenuo je dalje u svojem privatnom životu, ali i profesionalno. Nakon odlaska sa Sky Sportsa, svoju 40 godina dugu karijeru nastavio je surađujući s beIN Sportsom, sa sjedištem u Dohi.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Richard Keys (@richardkeysofficial)









Richard Keys je svoj pogled na vlastiti privatni život svojedobno približio razgovarajući za The Athletic, tvrdeći da nije istina da je suprugu Juliju prevario dok je bila teško bolesna.

“Ne znam zbog čega je naš brak puknuo na takav način, ali s rakom se borila sedam godina prije nego sam je ostavio, bolest se već povukla”, pričao je za The Athletic, dodajući da je optužba protiv njega s vremenom postala prihvaćena kao istina nakon što se puno puta ponavljala, a to nije uspio promijeniti.

Kako piše The Sun, Keysova kći Jemma nije bila na svadbenom slavlju. Svojedobno je za Daily Mail pričala da je očevu nevjeru s prijateljicom doživjela kao tešku izdaju, a zbog toga, psihološki pogođena, borila se i s ovisnošću.









“On je bio moj idol tijekom cijelog života, a iako ga još uvijek volim, više kao da ga ne poznajem. Ne znam što bih mu imala za reći”, dodala je kći Jemma tada govoreći o očevoj prijevari s njezinom prijateljicom.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Richard Keys (@richardkeysofficial)

Richard Keys našao se u fokusu ove afere, ali to nije bilo sve. Prije nego je otišao sa Sky Sportsa, pamti se kako je zajedno s kolegom Andyjem Grayem imao se*sističke komentare upućene u više smjerova, ponajprije za pomoćnu sutkinju Sian Massey, doduše, ne u eteru, ali riječi kojima se pogrdno pričalo došle su do javnosti.

Zbog toga je Keys morao otići sa Sky Sportsa, karijeru je nastavio drugdje, a sada je privukao pažnju zbog ulaska u brak s puno mlađom ženom…