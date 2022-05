OMILJENI KIRURG ODLAZI IZ HRVATSKE: ‘Od siječnja ću svoj dom potražiti na obalama ženevskog jezera’

Autor: Dnevno.hr/G.I.Š.

Hrvatska će na žalost izgleda ostati bez još jednog vrhunskog stručnjaka i omiljenog dječjeg kirurga iz Klaićeve i dugogodišnjeg liječnika Vatrenih Zorana Bahtijarevića.

Bahtijarevića pamtimo i po kratkotrajnom izletu u politiku, kada je bio na listi HSS-a Kreše Beljaka za EU parlament iz takozvane Amsterdamske koalicije.

Uz sve to voljeni kirurg radio je i za UEFA-u kao glavni medicinski časnik i kako to biva našem stručnjaku ponudili su stalni posao.





Odlazak u Švicarsku

Tako je sam Bahtijarević na svom Facebook statusu podijelio trenutnu situaciju u životu među ostalim napisavši:

“UEFA mi je, nakon godina rada, ponudila da ovo sto sam radio do sada, kao glavni medicinski časnik (Chief Medical Officer), počnem raditi kao stalan posao i budem voditelj njene medicinske službe. Ogromno priznanje i veliki poticaj za liječnika iz jedne malene Hrvatske. Pa ću to do kraja godine činiti kao do sada, uz puno putovanja, a od siječnja ću, kako stvari stoje, svoj dom potražiti na obalama ženevskog jezera”, napisao je Bahtijarević.