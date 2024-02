Olmova djevojka ima napetu prošlost, a prije nje s Hrvaticama nije imao sreće

Nakon odlaska iz Dinama, Dani Olmo se prije nešto više od četiri godine skrasio u njemačkom RB Leipzigu, čiji je i sada član, a od lani, u životu 25-godišnjeg španjolskog reprezentativca je i njegova djevojka, ‘influencerica’ Laura ‘Abla’ Schmitt, o kojoj se ovih dana piše u njezinoj Njemačkoj.

Tamošnji Bild otkrio je neke detalje iz prošlosti 25-godišnje Olmove djevojke, a ta prošlost je baš burna. U njoj je i jedan brak s muškarcem s kojim je ‘puklo’, zbog čega je Lauri trebalo vremena da ponovno uplovi u ljubavnu vezu. S Olmom se spojila prošle godine tijekom proljeća, poznavali su se i duže, no ranije nije bila spremna za važan korak.

Brak iz kojeg je izašla je za sadašnju Olmovu djevojku trajao godinu dana, otišla je za čovjekom s kojim je prije toga bila u vezi četiri mjeseca, a prije toga, u njezinom ljubavnom životu bio je i drugi muškarac – koji je završio u zatvoru. Što se bivšeg supruga tiče, još uvijek ima tetovažu s prvim slovom njegova imena, no sada je uklanja, kako pišu Nijemci.

Obiteljska tragedija

Dok je bila dijete, u njezinoj 11. godini, Olmova sadašnja djevojka doživjela je veliku obiteljsku bol zbog pogibije njezinog očuha, s kojim je odrasla. Poginuo je u teškoj prometnoj nesreći, ostala je bez važne osobe u životu, bez oslonca nakon što su se roditelji rastali u obitelji u kojoj su još troje braće i sestara.

Okrećući se svojoj karijeri, Laura je postala aktivna na društvenim mrežama, a okrenula se i snimanju ‘podcasta’ u SAD-u. Što se, pak, tiče ljubavne veze s Olmom, istaknula je da je taj odnos drugačiji od njezinih ranijih. U prošlim vezama bilo je i puno stresova, ljubav nije izdržala.

“Ovo je moja prva zdrava veza. On je tako sjajna osoba da u to ne mogu povjerovati, baš je jako, jako poseban. To je kao da sam u vezi s najboljim prijateljem”, objavio je Bild riječi Olmove djevojke. Dodala je da s bivšim dinamovcem često gleda nogomet, no da je po njezinom, više bi se na televiziji vrtjeli ‘reality’ šouovi.









U Hrvatskoj nije našao onu pravu

Što se Olma tiče, nakon što je u Hrvatsku došao 2014. još sa 16 godina, u njegovom razdoblju u Dinamu nije se dogodila ljubavna veza s nekom hrvatskom djevojkom, koja bi opstala. Pokazalo se da tu nije bilo ljubavne sreće, a nekoliko godina nakon što je 2020. napustio zagrebačke Plave, sada je uz njega ‘influencerica’ koja je otkrila da se s velikim zaljubljenikom u Hrvatsku baš našla.