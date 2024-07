Nogometaš i manekenka potpisali bizaran ugovor pa uslijedio buran prekid

Autor: GIŠ

Burna veza između bivše zvijezde Barcelone Marca Bartra i njegove, sad već bivše djevojke, manekenke Jessice Goicoechee, nekoliko je godina punila stupce žutih magazina, ponajviše zbog poznate Španjolske.

Jessica je svojom ekstravagantnim stilom budila pozornost kad god bi odlazila na neka VIP događanja, a par je još više pažnje privukao objavom kako su potpisali pomalo bizaran međusobni ugovor, a sve to je izgovorila jano na jednoj španjolskoj televiziji.

“Svakog dana kada se vidimo, moramo to napraviti. Ako to ne napravimo danas, moramo sutra to odraditi dva put”, otkrila je detalje ugovora o količini vođenja ljubavi između nje i njezinog dečka Goicoechea pred milijunskim auditorijem.

The raunchy couple Marc Bartra and Jessica Goicoechea have reportedly SPLIT…❌🔥 pic.twitter.com/ivfoxZRiuC — Mail Sport (@MailSport) July 18, 2024

Neispunjene obveze









No kako donosi Britanski The Sun Marc je nedavno prekinuo vezu s Jessicom, koja sejJednom se prilikom požalila kako im je razdvojenost teško padala, s obzirom na to da je zbog svojih manekenskih angažmana često morala putovati.

“Bila sam na Baliju pola mjeseca i tada se nisam mogla viđati sa svojim dečkom. Bilo nas je šestero pa smo imali jako malo privatnosti. Kad je bilo moguće, navukla bih zastore i zatvorila vrata. No, nisam mogla baš puno toga s toliko ljudi oko sebe”, požalila se Jessica. Prije Jessice, Bartra je bio u braku s novinarkom Melissom Jimenez, s kojom ima 9-godišnju kćer Galu.

Marco Bertra bivši je igrač Barcelone, za koju je igrao na mjestu braniča šest godina i skupio 59 nastupa, da bi potom dvije sezone igrao za finalistu ovogodišnje Lige prvaka Borussiju Dortmund, da bi se potom vratio u Španjolsku gdje je od 2018. godine do danas član Betisa, uz jednogodišnju epizodu u turskom Trabzonsporu.