Nogometaš bivšoj ženi uzeo auto, a zbog sina prijeti: ‘Bila sam fina, on me varao’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

U javnoj svađi sa ženom s kojom je do lani bio u braku, poznati francuski napadač Anthony Martial našao se suočen s prljavim rubljem koje je bivša supruga Melanie Da Cruz pustila u javnost.

Obratila se u videu objavljenom na Snapchatu, optužujući 27-godišnjeg francuskog nogometaša u dresu Manchester Uniteda za maltretiranje.

“Sve sam radila da do ovog ne dođe. Bila sam fina, tako smo se rastali, trudila sam se da naš odnos bude što bolji iako je od početka do kraja to bila noćna mora… Odvojio me od obitelji, od ljudi koji mi čine dobro iz dana u dan i trude se da je dobro i moj sin”, prozvala je Da Cruz svojeg bivšeg supruga, kojeg je ranije optuživala i za nevjeru dok su bili u braku.





U novom istupu, požalila se da je još jedna točka pucanja došla zbog njezinog predviđenog nastupa u ‘reality showu’ Poznate i majke, u njegovoj i njezinoj Francuskoj.

Zaprijetio zbog sina

Po riječima Melanie, poznati nogometaš se tu zainatio zbog njihovog zajedničkog sina Swana. Tvrdi da je stavio branu na sinovo pojavljivanje u ‘showu’ s majkom, a nakon toga je puklo, od nastupa u tom ‘realityju’ nije bilo ništa.

“Poslao je svojeg odvjetnika kako bi me spriječio u pojavljivanju u ‘reality showu’, a tu je bila i poruka da će biti ozbiljnih problema ako se njegov sin tamo pojavi. Zaprijetio je produkciji ‘showa’ da više ne smijem biti u njemu”, tvrdi Martialova bivša supruga.

Nije to bilo sve. Bivša supruga je francuskog nogometaša napala i optužbom da joj je uzeo auto koji joj je ranije poklonio.







“Jedino kako sada mogu do škole sa sinom je da me dadilja pokupi i vozi od kuće jer je otac odlučio uzeti auto koji je moj”, požalila se bivša supruga francuskog napadača.

Rekla je da bi auto otkupila od Martiala, da je znala što će se dogoditi, no financijsko stanje joj to više ne dopušta.

“Nemam za to više dovoljno novca, uložila sam u stan. Ne bi bilo razumno da sada potrošim 200 tisuća eura na auto s obzirom na situaciju u kojoj se nalazim”, rekla je bivša supruga nogometaša s kojim je brak pukao nakon što ga je optužila za nevjeru.