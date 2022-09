NAŠLA MLAĐEG I NAPRAVILA MU ISTO: Svoju vezu završili su paljenjem svega što ih je povezivalo

Autor: Dnevno GIŠ

Njih dvoje su par koji ne može nikako pobjeći od svjetla reflektora, a iskreno niti se ne trude previše pa svoj “prljavi veš” već godinama dijele sa svojim fanovima i pratiteljima na društvenim mrežama.

Isto kao i prošli put, kada je Mauro Icardi prevario Wandu Naru s manekenkom Chinom Suarez, Wanda je objavila prekid na društvenim mrežama, koji je na kraju Argentinac uspio izgladiti, a nova sapunica ponovno je krenula on-line objavom.

Naime, Wanda Nara je na svom Instagram profilu objavila kako je ovaj put, ali za stvarno odlučila prekinuti vezu s Maurom.





“Trenutno mi je jako teško uopće živjeti. Hvala na mojoj izloženosti i stvarima koje nadilaze medijska nagađanja. Bolje je da to saznate od mene. Nemam što objašnjavati i neću iznositi nikakve detalje o ovom razdvajanju. Molim vas, molim vas za razumijevanje, ne samo zbog mene, nego i zbog naše djece”, napisala je Wanda.

I dok su se pratitelji pitali što se ponovno događa u životu slavnog para, na površinu je isplivala informacija kako je Wanda našla mlađeg partnera u obliku nogometaša Boca Juniorsa, Martina Payera.

Ovaj 24-godišnji nogometaš nije do sada bio u žiži javnosti, no ako se glasine pokažu točnim, Nara je napravila Icardiju isto ono što i Maxi Lopezu, ostavila ga je i našla mlađeg.

No postoji još jedna crtica, a to je da se Wanda odlučila vratiti Lopezu s kojim ima troje djece, no sve te informacije su za sada na razini rekla-kazala, ali kao i uvijek gdje ima dima ima i vatre.









Kada smo već kod vatre, za sad bivši par Icardi odlučio je spaliti stvari iz jedne od nekretnina koje posjeduju, onoj na jezeru Como u Italiji, a vatra je bila toliko jaka da su susjedi pozvali vatrogasce, a slavni par će vjerojatno morati odgovarati za taj suludi čin.