Luka Dončić kupio stan za suludi novac pored slavnog pjevača

Najbolji slovenski košarkaš svih vremena Luka Dončić, iako je bio na sudu sa svojom majkom oko prava na njegov lik, ima dovoljno novaca iz primarnih i sekundarnih izvora, kako bi mogao investirati i u nekretnine.

Tako je poslije kuće u Dallasu, nedavno kupio i vilu u blizini Ljubljani u Smledinki, a po pisanju medija iz susjedstva Dončić je kupio i stan u luksuznom kompleksu u Ljubljani imena ‘Palais Schellenburg’.

Stambeni kompleks sastoji SE od dvije zgrade I ima ukupno 125 stanova i penthausa, a cijena stambenog prostora ide do nevjerojatnih 4,2 milijuna eura.

Poznati susjed

Na otvaranju kompleksa ‘Palais Schellenburg’, zanimljivo, bio je Lukin otac Saša Dončić, a jedan od susjeda NBA slovenske zvijezde biti će navodno i poznati pjevač Dino Merlin.

