LJUBIO GUARDIOLINU KĆI, A SADA UHVAĆEN S DRUGOM; Mlada zvijezda ne staje!

Ljubavni život Tottenhamove zvijezde opet puni naslovnice britanskih medija.

Naime, Dele Alli (25) prije nekoliko mjeseci uhvaćen je kako se ljubi s kćerkom legendarnog stručnjaka Pepa Guardiole na krovu zgrade.

Ipak, mladi Englez je, kako stvari stoje, već našao novu djevojku.

Nakon Marie Guardiol, Dele Alli uhvaćen je s kanadskom plavokosom manekenkom Nicole Berry.

