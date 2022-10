‘KAO DA NE PRIHVAĆA DIJAGNOZU’ Obitelj našeg boksača vodi najtežu borbu života: ‘Stjepan uvijek nađe milijun i jednu riječ da popravi moje krizne trenutke’

Autor: Dnevno GIŠ

Iako mnogi smatraju kako sportaši uživaju neke posebne privilegije zbog popularnosti i prijašnjih rezultata, bivši boksač Stjepan Božić i njegova supruga Petra već godinu dana bore kako bi njihova kćer dobila skrb kakvu zaslužuje.

Petra Božić je tako za Gloriju progovorila o teških godinu dana, tijekom kojih nikao da se pokrene terapija za njihovu kćer, koja boluje od poremećaja iz spektra autizma.

Iako su napravili sve potrebite pretrage i uspostavljena je dijagnoza, bračni par Božić još uvijek čeka da se započne s terapijama za njihovu bolesnu kćer, a za malenu Emmu najvažnije bi bilo da s terapijama se započne što prije moguće.





Bila sam izvan sebe

Petra Božić prisjetila se kada je opazila da njena Emma ima probleme:

“Uspoređivala sam je sa sinom, koji je u toj dobi već imao bogat vokabular, no svi su me uvjeravali da nemam razloga za brigu jer se svako dijete razvija svojim tempom. To nam je govorila i pedijatrica, vjerujući da će Emma to sve nadoknaditi. Potom sam pročitala članak o autizmu i shvatila da neke simptome; hod na prstima, mahanje ručicama, stereotipija i nedostatak komunikacije, ima i moja djevojčica. Bila sam izvan sebe, nazvala sam mamu i samo plakala”, ispričala je Petra za Gloriju.

Nakon procjene stručnjaka Emma je dobila dijagnozu pervazivnog razvojnog poremećaja, koja upućuje na to da je potencijalno riječ o spektru autizma, a Petra je otkrila i kako je reagirao poznati boksač.

“On kao da i danas u potpunosti ne prihvaća njezinu dijagnozu, uvjeren je da će Emma sve nadoknaditi jer je inteligentna, pametna i dosta razumije. Stjepan je taj koji me tješi kada imam loše dane i uvijek nađe milijun i jednu riječ da popravi moje krizne trenutke”.

Borba sa sistemom









Kćer Petre i Stipe Božića od početka ide na terapije, ali majka govori kako su oni ti koji plaćaju stručnjake i kako još nisu dobili pomoć nadležnih institucija.

“Ona napreduje zahvaljujući tome što izdvajamo više tisuća kuna mjesečno da bi dobila sve potrebne terapije, a koje u potpunosti sami financiramo”, a onda je nabrojala gdje su se sve obratili za pomoć:

“Centar Tuškanac stavio nas je na listu čekanja za glazboterapiju i senzoriku, a predviđaju da bi možda tek iduće školske godine, dakle u rujnu 2023. godine, došla na red. Centar Silver jedini ima terapiju sa psima, ali i listu čekanja od godinu i pol. Centar za autizam nas je odbio navodno zato što Emma nema autizam. U Polikliniku SUVAG smo tri puta slali uputnicu i molbu da Emmu prime na procjenu te uzmu u obzir za terapije, ali to se nije dogodilo. U Centru za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj odbili su nas za ranu intervenciju jer nemaju mjesta, ali su nam ponudili inicijalni razgovor kako bi Emmu uzeli u obzir za sezonu 2023./2024. Prijavili smo se za radnu terapiju i senzoriku u Klaićevoj bolnici gdje su liste čekanja minimalno godinu dana”, svjedočila je Petra Božić i nadodala:









“Roditelji djece s poteškoćama u razvoju su očajni jer je sustav loš i rana intervencija postoji samo u teoriji, ne i u praksi. Najugroženija skupina ne dobiva skrb kakva je prijeko potrebna, a i u privatnim praksama sve su dulje liste čekanja”, ispričala je Petra Božić.