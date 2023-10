Veliki igrač zaveo mladu djevicu: ‘Vodim te u sobu u hotelu ako dobijem’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Ovisništvo o kocki nosi sa sobom ponekad i ozbiljne probleme, kao što je ovih dana aktualno u slučaju klađenja nogometaša u Italiji koje je prozvao Fabrizio Corona, bivši hrvatski zet. Nekad je u igri novac, a nekad se u ovisnosti zalazi u drugačije vode.

Tako je bilo u jednoj od brojnih priča čiji je glavni lik Michael Jordan, po mnogima najveći košarkaš svih vremena, ali poznat i kao zagriženi kockar.





S obzirom na to koliko je postao bogat za vrijeme igranja i još više sa suradnjom sa sponzorima, Jordan je imao s čime kockati, ponekad i zaglibiti. U njegovoj ovisnosti bilo je i posebnih prisjećanja ljudi koji su bili s njim dok se prepuštao svojoj strasti.

Jedno takvo svjedočanstvo svojedobno je iznijela djevojka poznata po nadimku Kennedy, tada voditeljica na MTV-u. Javno je otkrila što je prošla s Jordanom sredinom ’90-ih, dok su joj bile samo 23 godine.

Posebna ponuda velike zvijezde

Kocka je tada bila s velikim ulogom, s gubitkom djevičanstva mlade Kennedy, tada još nevine. Jordan je za nju imao posebnu ponudu.

“Ako dobijem na kocki, noćas te vodim u svoju sobu u hotelu”, pričala je djevojka koja je kao voditeljica postala poznata na MTV-u.

Kennedy se i danas bavi voditeljskim poslom, ali više to nisu zabavni sadržaji, nego političke i druge teme na američkom Fox Newsu. Donedavno je imala i svoju emisiju na Fox Businessu u elitnom terminu.

Ponuda je ‘izbacila iz cipela’

Ponuda slavnog košarkaša za opasnu kocku ostavila je bez riječi tada 23-godišnju djevojku.

Kennedy nije znala što bi napravila jer ju je bilo strah da bi je Michael Jordan ‘razvalio’ ako bi s njim otišla u krevet kao djevica, a kako bi se obranila, izašla je sa svojom ponudom. Umjesto da na kocki bude njezina nevinost, od Jordana je htjela ulaznice za utakmicu New York Knicksa, rivala Chicago Bullsa iz igračkih dana košarkaške legende.

Jordan je na koncu na to pristao, ali s ulaznicama tadašnjih New Jersey Netsa. Mladu djevicu tada je umirio riječima da je on ionako u braku, a na sreću Kennedy, prijetnja gubitka nevinosti se na koncu nije mogla ostvariti.

Kako se prisjetila, kocka je otišla na njezinu stranu. Jordan nije došao ni u kakvu napast kao što je prijetilo u slučaju da je pobijedio.