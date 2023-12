Jokić u selu kupio luksuznu vilu: Pogledajte gdje se smjestila srpska zvijezda, zna se i cijena

Nakon što se skrasio u Denveru i postao glavna zvijezda tamošnjih Nuggetsa, Nikola Jokić je u američkoj saveznoj državi Colorado pobjegao iz gradske vreve i sukladno svojem karakteru, potražio je više mira u prirodi.

U slučaju srpske košarkaške zvijezde, riječ je o vili smještenoj u selu Cherry Hills Village, u kojem živi nešto manje od 6.500 ljudi, a Jokićeva vila odskače luksuzom čiji su dio 29 soba, kućno kino s 12 mjesta i ugodnim smještajem, bazen, veliku teretana te dvorište u kojem je i kuhinja.

Jokić je vlasnik vile postao preklani, a poznato je koliko je za to morao dati.

Cijena je bila 4,5 milijuna dolara, u trenutnoj protuvrijednosti, 4,1 milijuna eura, a luksuz se nalazi nedaleko od Denvera, na 16 kilometara udaljenosti od velikog grada u kojem je Jokić glavna zvijezda tamošnje momčadi u NBA ligi.

Dio luksuza otkriva video koji je bio objavljen na TikToku.

U videu se navodi da se vila proteže na 1115 kvadratnih metara.

U komentarima ispod videa, netko se zapitao gdje su konji, no u ovom slučaju, konji su za Jokića ipak u prvom planu dok je kod kuće, u Srbiji, u svojem Somboru, s više vremena za uživanje jer je košarka ipak samo posao.

To je jasno rekao svima u jednoj od svojih izjava nakon što je na kraju prošle sezone slavio naslov prvaka s Nuggetsima u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta.

Jedva je čekao kući, u svoju zemlju i svojim konjima, iako prikaz vile na TikToku pokazuje da mu ni u SAD-u nije loše.

Heard it’s national horse day!

Throwback to when @katywinge asked Jokić why he likes horses so much. 🐴

pic.twitter.com/TGjdNVZZO9

— AltitudeTV (@AltitudeTV) December 13, 2023