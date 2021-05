JENNIFER LOPEZ NAŠLA NOVOG DEČKA, BIVŠI ZARUČNIK SE UTJEŠIO: Potrošio 750 milijuna dolara u jednom danu!

Jennifer Lopez vratila se svom bivšem dečku, glumcu Ben Afflecku nakon prekida s legendom baseballa Alexom Rodriguezom. Njih dvoje bili su zaručeni te su se trebali i oženiti, no na kraju je ljubav pukla.

I dok se vijest o vezi Lopez i Afflecka proširila svijetom u sekundi, njen bivši zaručnik i jedan od najbogatijih sportaša u SAD-u potrošio je 750 milijuna dolara u jednom danu.

Možemo reći da se pokušao utješiti, ali Rodriguez je povukao dobar poslovni potez.

Kupio 50 posto dionica NBA kluba

Rodriguez je uložio 750 milijuna dolara u 50% dionica NBA kluba Minnesote Timberwolvesa. Druga polovica kluba ići će u ruke bivšem prvom operativcu lanca dućana Walmart, Glenu Tayloru.

Alex Rodriguez je svoju karijeru započeo 1994. godine u Seattle Marinersima gdje se zadržao do 2000. Dvije sezone proveo je u Texas Rangersima, a od 2004. godine nastupao je za New York Yankeese. Igrao je do 2016. godine kada se umirovio, a u karijeri je u 14 navrata bio all-star igrač. Prvakom je postao s Yankeesima 2009. godine, u tri navrata je bio MVP lige, a uz dvostruko osvajanje Zlatne rukavice, popularni A -Rod bilježio je još brojne uspjehe na baseballskim terenima.