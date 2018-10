IVA ALILOVIĆ ŽESTOKO SE PROTIVI ‘NOĆI VJEŠTICA’! Supruga slavnog rukometaša: ‘Mi smo katolici i ljubimo Boga’

Mnogi su Hrvati prihvatili Noć vještica kao noć za kostimiranje i zabavu, međutim, supruga slavnog rukometaša Mirka Alilovića, Iva Alilović, silno se protivi ovom načinu zabave.

“Ne mora biti da sve što je popularno je automatski i dobro za čovjeka. Popularnost je relativan pojam. Znam puno mladih ljudi koji nisu nikada otišli na Noć vještica. Kao vjernica ne opravdavam Noć vještica zato jer vjerujem u Boga koji donosi kulturu života, a oni koji slave Noć vještica zapravo slave kulturu smrti”, rekla je Iva Alilović za Story.

“To nije amerikanizacija, već sotonizacija društva jer žele skrenuti misli s naših svetinja i usmjeriti nas na poganske rituale koji su protivni vjeri i baš zato se te poruke šalju uoči dana svih svetih. Ja nisam nikada te večeri išla van, niti sam ga slavila jer mi smo katolici i ne slavimo vještice koje su dan prije Svih svetih”, uvjerena je Iva.

Svojoj djeci je zabranila kostimiranje na ovaj dan.

“Jednostavno mi je normalno da zabranim to svojoj djeci i ukažem na to o kolikoj gluposti je zapravo riječ, koliko je to ružno, a ne lijepo. Mi ljubimo i slavimo Boga, a ne vještice i smrt. Osim toga, naši mrtvi su zaslužili poštovanje i ljubav. Između ostalog i zbog njih to kod mene ne dolazi u obzir, a što sam starija, to jasnije shvaćam neke stvari”, smatra Iva.

“U našem domu zapali se svijeća na dan Svih svetih, ode se u crkvu, na groblje i učimo našu djecu da poštuju one kojih nažalost više na ovom svijetu nema”, pojašnjava Alilović.