IŠAO STRIPTIZETAMA PA SE NAPIJAO DO JUTRA: Sve je priznao ovaj čudak, a posao nije patio

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Živi zdravo, trudi se da ne piješ i pušiš, probaj se odmoriti prije nastupa, ne troši noći na izlaske… Puno od ovih savjeta vjerojatno su se naslušali mnogi koji traže svoj uspjeh u sportu, no ne nedostaje slučajeva da se sportaši toga ne drže. U takvoj priči, tijekom karijere je svojim ispadima puno pozornosti privlačio Dennis Rodman, dugogodišnji poznati košarkaš koji je u dresu Chicago Bullsa slavio tri naslova na NBA parketima, u momčadi predvođenoj Michaelom Jordanom u kojoj je igrao i legendarni Hrvat Toni Kukoč.

Rodman je do kraja karijere gurao priču na svoj način, držeći se ritma koji bi mnogima ugrozio karijeru. On je ipak nekako gurao dalje i imao je veliku ulogu u sjajnoj momčadi Bullsa, a sve je to radio uz poseban pristup, približavajući to riječima koje su ovih dana odjeknule u SAD-u i drugdje.

‘Vozim bicikl i vježbam nakon utakmice, onda idem na odrezak i u klub, prvo klub sa striptizetama, a onda u ‘bar’ na 10-15-20-30 čašica Jaegermeistera’, približio je ovaj umirovljeni košarkaš što je sve radio.





Izdržao bi do jutra

‘Kući bih išao oko pet ujutro, a budio sam se u 9:30, išao na trening, vježbao, radio svoj posao pa onda sve ponavljao’, dodao je Rodman, uz kojeg su se, osim uspjeha na terenu, često lijepili i skandali.

Jedna od posebnih priča bila je i ona iz Zagreba, gdje je svojedobno najvjerojatnije pod utjecajem alkohola imao i televizijski nastup u emisiji Željka Malnara, što sugerira da je i u glavnom hrvatskom gradu ostavio svoj trag. I tu je sve trajalo do jutra – iako nakon njega Rodman nije morao na trening i posao sa suigračima, kao u slavnim godinama u Chicagu, kada je, kao i ranije u dresu San Antonio Spursa, pažnju privlačio i šarenilom na glavi.

dennis rodman hair appreciation post pic.twitter.com/0kZMEzJBqY — 𝙥𝙖𝙪𝙡𝙤.𝙖𝙧𝙩𝙬𝙤𝙧𝙠𝙨. (@pauloartworkss) June 25, 2022