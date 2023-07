Internetska zvijezda pokazala gole grudi u ringu: Promotor poznatog Hrvata bi to brzo riješio

Ulazak u boksački ring sve više privlači sportske i druge zvijezde koje ustvari nisu boksači, a jedan primjer koji je odjeknuo ovih dana pokazao je što se može dogoditi ako se jedna od tih zvijezda malo previše zaigra.

U centru pažnje našla se 23-godišnja internetska zvijezda Daniella Hemsley, između ostalog, poznata i po ponudi sadržaja za odrasle na OnlyFansu, koja je proteklog vikenda u Dublinu u ringu slavila protiv Aleksandre Daniel, a svoju pobjedu začinila je pokazivanjem golih grudi.

Podignula je grudnjak i priredila iznenađenje kako za ljude u dvorani, tako i za sve koji su ovo pratili izdaleka.

Daniella se pokušala za ovo opravdati objašnjenjem da ništa nije radila na svoju ruku, već je imala ‘zeleno svjetlo’ promotora priredbe, a sve je bilo u planu samo ako dobije.

“Pobijedila sam, bilo je i previše uzbuđenja, pa onda, zašto ne?”, opisivala je svoj potez koji je odjeknuo.

Influencer boxer Daniella Hemsley talking about her x-rated celebration at the weekend

“I got approval from the promoter, and I was only going to do it if I won, and I did and I got over-excited, and yeah, why not?” pic.twitter.com/txEahI4MZ1

— Dexerto (@Dexerto) July 17, 2023